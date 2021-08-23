На його борту перебуває понад 100 людей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що ще один український літак з евакуйованими громадянами вилетів з Кабула.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час саміту "Кримської платформи" у Києві.

"Ще один український літак вилетів з Кабула з понад 100 громадянами на борту", - зазначив він.

Читайте такожЖінка народила на борту військового літака під час евакуації з АфганістануЯк повідомляв УНІАН, після 15 серпня терористичний рух "Талібан" захопив всі великі міста Афганістану, в тому числі Кабул. У зв'язку з цим США та інші країни були змушені активізувати евакуацію своїх громадян. Сам аеропорт перебуває під охороною американських військових та їхніх союзників.

Україна раніше евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн: України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

22 серпня військово-транспортним літаком Іл-76МД були евакуйовані ще 83 особи, в тому числі 31 українець

Автор: Антоніна Доломанжи