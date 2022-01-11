Ним став колишній віце-прем'єр і голова міністерства фінансів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення нового прем'єр-міністра республіки.

Документ опублікований на сайті Акорди, резиденції президента Казахстану.

Читайте такожЩе одного високопоставленого силовика знайшли мертвим в Казахстані"Призначити Смаїлова Аліхана Асхановича Прем'єр-міністром Республіки Казахстан", - йдеться в указі.

Як повідомляє державний телеканал "Хабар 24", кандидатуру Смаїлова запропонував Токаєв, парламент підтримав.

Після відставки уряду 5 січня Смаїлов виконував обов'язки його голови.

Протягом останніх 15 років Смаїлов займав високі посади в МЗС Казахстану, міністерстві фінансів, державному агентстві статистики.

Протягом останніх років був помічником президента країни, віце-прем'єром і міністром фінансів.

Протести в Казахстані - що відомо

Масові акції протесту, спровоковані зростанням цін на скраплений газ, почалися в Казахстані 2 січня. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів.

Також Токаєв оголосив, що діятиме жорстко і запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого він оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "у наведенні порядку" в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан розгорнули колективні "миротворчі" сили ОДКБ в кількості 2030 осіб і 250 одиниць техніки.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на поразку без попередження.

10 січня в Казахстані оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими під час протестів. Точна кількість загиблих невідома.

Від початку акцій було затримано майже 8 тисяч осіб.

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