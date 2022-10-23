Під час руху автоколони одні перехожі махали руками, інші крутили пальцем біля скроні.

У Берліні одночасно пройшло кілька вуличних акцій, у тому числі проросійський автопробіг і жартівливий "референдум" українських активістів.

Про це пише DW.

Автопробіг зібрав близько 30 машин, учасники акції скаржилися журналістам на погане ставлення до росіян в Німеччині.

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"Прикро, що живуть тут росіяни, які не мають ніякого відношення до того що відбувається за кордоном, а ставлення таке, як ніби ми винні в тому, що відбувається (в Україні)", - сказав один з учасників автопробігу, який представився Михайлом.

Як уточнили журналісти, чоловік прикріпив на свій мотоцикл прапор Російської Федерації, дії російських збройних сил в Україні він не критикує.

Другий учасник зловтішався з приводу подорожчання газу в Німеччині. Ще одна жінка виступала проти вакцинації, інша росіянка вимагала відставки уряду Шольца. Третя просто хоче, щоб все "було по-старому", маючи на увазі, перш за все ціни на продукти.

Під час руху автоколони одні перехожі махали руками, інші крутили пальцем біля скроні.

Практично одночасно з проросійським автопробігом стартувала жартівлива акція українців щодо "передачі" російського Будинку науки і культури, розповідають журналісти.

"Русский мир" за кордоном

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну і введення жорстких економічних санкцій проти РФ багато росіян втекли з Росії у європейські країни.

Але навіть за кордоном росіяни підтримують криваву агресію Путіна і різко висловлюються про українців. Вони влаштовують автопробіги, закликають вторгатися в інші країни і просто знущаються над українськими біженцями. Іноді конфлікти вимагають поліцейського втручання.

Але навіть у світлі загрози від громадян РФ деякі західні країни не відмовилися приймати російських туристів. Хоча є й винятки. Наприклад, Латвія обмежила в'їзд для росіян.

Українська влада домагається, щоб Євросоюз у пакеті нових санкцій ввів заборону на шенгенські візи для представників країни-агресора.

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