Росіяни почали масово тікати з Росії на тлі оголошеної Путіним часткової мобілізації.

Двоє російських чоловіків, які втекли від часткової мобілізації у Казахстан, не змогли відповісти на питання місцевого блогера, чий Крим і Донбас.

На опублікованому в мережі відео казахський блогер запитує у російських чоловіків, чи втекли вони від війни, ті відповіли ствердно.

Це спонукало казаха влаштувати росіянам тест на рівень підтримки агресивної політики Кремля. У чоловіків цікавилися їхнім ставленням до незаконної анексії Криму, приналежністю Донбасу до України.

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Коли казах отримав стандартні відповіді типу "Крим - кримчан"," це з якого боку подивитися", то поставив гостре питання: чи вважають росіяни Павлодар (казахське місто) частиною Казахстану. Ті відразу ж відповіли "так".

Блогер:З якої причини сюди приїхали?

Росіянин:Біжимо від війни... Це не наша війна, а нас змушують...

Б.:Тобто, ви не хочете українців вбивати?

Р.: Ні.

Б.: Крим чий, скажите?

Р.: Ми за те, щоб не було ніяких конфліктів... Крим - кримчан.

Б.:Кримчан? Не України?

Р.: Та хто його знає.

Б.:А Донецьк, Луганськ?

Р.:Це теж території жителів, які там живуть...

Б.: Ось бачите, так, друзі, як вони (росіяни - УНІАН) відрізняють? Каже, це території людей, які там живуть. А Павлодар чий, скажите?

Р:Це ж, звичайно, Казахстан офіційно.

Б.: А є і не офіційно, так?

Р.:Ні, інших варіантів немає.

Б.: Ось. А ви говорите, з якого боку на це подивитися. У вас ще є якісь сумніви... А чому ви в своїй країні не наводите порядку?! Ви бачите, ось люди в Москві, Дагестані виходять... Вони борються, а ви тікаєте зі своєї країни.

Росіяни тікають від мобілізації

Раніше видання "Важливі історії" писало про те, що Росія вже у понеділок, 26 вересня, готується закрити кордон для чоловіків призовного віку. За даними джерел журналістів, заборона на виїзд буде частковою - у прикордонників вже є списки мобілізованих.

Про закриття кордонів також писала російська "Медуза", посилаючись на джерела в адміністрації Путіна. За їхньою версією, чоловіків відправлятимуть додому 28 вересня, а видання "Верстка" писало про 30 вересня.

Росіяни масово тікають на тлі оголошеної Путіним часткової мобілізації до Казахстану, Грузії та Вірменії. Користувачі мережі публікують фото і відео великих заторів "біженців" на кордонах зазначених країн.

Водночас Литва, Латвія і Польща заявили, що частково обмежують в'їзд для росіян. Фінляндія оголосила про наміри повністю обмежити їм в'їзд. Ходили чутки про введення заборони на в'їзд для громадян РФ і Грузією, але вони врешті не підтвердилися.

Попередньо, Росія має намір залучити до війни в Україні ще 300 тисяч чоловіків, що вказує на нестачу живої сили для ведення оборони після розгому під Харковом.

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