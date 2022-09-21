Також глава МЗС Латвії анонсував майбутні консультації з союзниками про спільні дії у зв'язку з ініційованою Росією мобілізацією.

Латвія не видаватиме гуманітарні візи росіянам, що ухиляються від мобілізації, яку 21 вересня 2022 року оголосив президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у своєму Twitter.

"З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні або інші види віз тим громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінить обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня", – написав Рінкевічс.

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Крім того, глава латвійського МЗС анонсував майбутні консультації з союзниками і партнерами про спільні дії у зв'язку з ініційованою Росією мобілізацією.

"Необхідно обговорити подальшу підтримку України і обговорити можливі додаткові заходи безпеки в регіоні", – написав він, додавши, що "рівень військової загрози для Латвії як і раніше низький".

Як повідомляв УНІАН, у Росії з 21 вересня 2022 року почалася часткова мобілізація. Серед іншого,указ президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію дозволяє мобілізувати необмежену кількість військовозобов'язаних.

Через кілька хвилин після звернення Путіна були розкупелені квитки на всі прямі рейси з Росії в Стамбул і Єреван на 21 вересня.