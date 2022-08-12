На думку президента, має бути гарантія, що російські вбивці та посібники державного терору не користуватимуться шенгеном.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував політику ЄС щодо видачі віз росіянам.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні. Зеленський нагадав, що Латвія визнала РФ державою-спонсором тероризму.

"Працюємо над тим, щоб весь світ зробив те ж саме. Це справедливо... і це буде! Після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути лише одне ставлення до Росії – як до держави-терориста. І, до речі, саме з цього погляду варто визначатися зі ставленням до громадян Росії", - зазначив президент.

Він подякував Чехії, державам Балтії та іншим європейським країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії у Євросоюзі питання про візи для громадян держави-терориста.

Водночас глава держави наголосив, що в РФ є люди, які потребують захисту, яких переслідують в РФ чи можуть вбити, а отже, які мають отримати допомогу цивілізованого світу через механізми біженства, прохання про притулок та інші.

"Але це для тих, хто бореться і кого переслідують. І це не має стосуватися відпочинку громадян Росії у Європі, туризму, розваг та бізнесу. Працювати на державу-терориста не можна", - наголосив він.

На думку Зеленського, має бути гарантія, що російські вбивці та посібники державного терору не користуватимуться шенгеном.

"Не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності, тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, у якому неважливо, хто заходить, а головне, щоб людина просто розрахувалася за товари", - сказав президент.

Раніше стало відомо, що Чехія, яка головує в Раді Європейського союзу, запропонує країнам ЄС розглянути заборону шенгенських віз для росіян вже в кінці серпня.

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