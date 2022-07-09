Експерти відзначають певний зв'язок між приїздами російських військових і збільшенням числа авіатренувань.

У Білорусі спостерігається збільшення числа авіатренувань відразу на п'яти військових аеродромах (у Барановичах, Мачулищах, Ліді, Лунинці і Бобруйську).

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", останнім часом фіксуються випадки тренувань і поза спеціально відведених місць.

"У Барановичах пілоти винищувачів тренують: злети з бойовим оснащенням, різкий старт і швидкий набір висоти. Починаючи з 16 червня на аеродромі періодично відбувається тренувальна висадка десанту з вертольота Мі-8 ВПС Білорусі. Зазвичай такі тренування проходять пару разів на рік, але за три тижні вже перевищена їхня річна норма", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що в Барановичі прибули близько 20 пілотів з РФ. Експерти відзначають певний зв'язок між приїздами російських військових і збільшенням числа авіатренувань. І додають, що російські військові знову почали приїжджати до Білорусі на звичайних пасажирських поїздах.

У моніторинговій групі розповіли про ще одні нетипові навчання - часту висадку десанту, зокрема в Мачулищах. Також з 6 липня двічі пройшли тренування з десантування над аеродромом в Бобруйську.

"Вперше були проведені навчання з висадки десанту в Єльському районі, між Єльському і д. Движки. Висадка проходила в найвищій точці місцевості, в 3-4 підходи по 9 осіб. Також, як і в Барановичах, десантувалися з вертольота Мі-8 ВПС Білорусі, який після цього полетів у бік Мозиря", - пише "Беларускі Гаюн".

Відновлення тренувальних польотів фіксується також у Лунинці та Ліді.

"В останньому місті помічені вкрай низькі, прямо над дахами будинків, польоти літака Л-39, на якому зазвичай тренують новачків", - сказано в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром Зябровка, який розташований під Гомелем. Війська РФ переробляють його під свою військову базу. На території аеродрому розмістили ракети "Іскандер-М" і С-400 "Тріумф".

Як відомо, Білорусь продовжує відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. У країні оголошені військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку збройних сил Білорусі.

Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.

Утім, за словами радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Інший радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловлював думку, що чутки про напад Білорусі є нічим іншим, як черговою спекуляцією російської пропаганди з метою посіяти паніку в Україні.

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