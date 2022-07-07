Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром Зябровка, який розташований під Гомелем. Війська РФ переробляють його під свою військову базу. На території аеродрому розмістили ракети "Іскандер-М" і С-400" Тріумф".
Про це на брифінгу в четвер заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу, бригадний генерал Олексій Громов.
"Білорусь передала під повний контроль Росії аеродром Зябровка, де тривають заходи з облаштування військової бази. На території аеродрому розташований ракетний дивізіон "Іскандер-М" і Дивізіон С-400 "Тріумф" Збройних сил Російської Федерації", — розповів Громов.
За словами генерала, Білорусь готується отримати від Росії власний комплекс "Іскандер". Його розмістять на території військової частини 465-ї ракетної бригади сухопутних сил Білорусі в місті Осиповичі. Там почали будівництво ангарів.
Він зазначив, що зараз ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі немає, але в країні активно вербують колишніх військових у приватну військову компанію "Ліга" (нова назва ПВК Вагнера). В першу чергу набирають спецназівців і льотчиків.
На думку Громова, білоруські війська можуть залучити для провокацій проти України, але можливість повномасштабного вторгнення Білорусі поки виглядає низькою.
Як раніше повідомляв УНІАН загроза обстрілів України з території Білорусі буде зберігатися ще як мінімум 3 місяці.
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