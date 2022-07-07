На аеродромі Зябровка розміщують ракети.

Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром Зябровка, який розташований під Гомелем. Війська РФ переробляють його під свою військову базу. На території аеродрому розмістили ракети "Іскандер-М" і С-400" Тріумф".

Про це на брифінгу в четвер заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу, бригадний генерал Олексій Громов.

"Білорусь передала під повний контроль Росії аеродром Зябровка, де тривають заходи з облаштування військової бази. На території аеродрому розташований ракетний дивізіон "Іскандер-М" і Дивізіон С-400 "Тріумф" Збройних сил Російської Федерації", — розповів Громов.

За словами генерала, Білорусь готується отримати від Росії власний комплекс "Іскандер". Його розмістять на території військової частини 465-ї ракетної бригади сухопутних сил Білорусі в місті Осиповичі. Там почали будівництво ангарів.

Він зазначив, що зараз ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі немає, але в країні активно вербують колишніх військових у приватну військову компанію "Ліга" (нова назва ПВК Вагнера). В першу чергу набирають спецназівців і льотчиків.

На думку Громова, білоруські війська можуть залучити для провокацій проти України, але можливість повномасштабного вторгнення Білорусі поки виглядає низькою.

Як раніше повідомляв УНІАН загроза обстрілів України з території Білорусі буде зберігатися ще як мінімум 3 місяці.

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