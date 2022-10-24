Експерти вказали на розбіжності у звітах про дзвінки глави Міноборони Росії

Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували слова міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу про "брудну бомбу" в Україні. Цією заявою він намагався уповільнити або зупинити військову допомогу Україні від Заходу.

Про це повідомляється в звіт ISW.

Експерти нагадали, що Шойгу 23 жовтня окремо дзвонив колегам з Франції, Туреччини, Великобританії та США. Під час бесід він стверджував, що Київ готується використовувати "брудну бомбу", щоб звинуватити Росію в застосуванні зброї масового знищення.

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При цьому аналітики Інституту вивчення війни вказали на розбіжності у звітах про дзвінки глави Міноборони Росії:

під час розмови з Міністром оборони Франції Шойгу обговорив заявлену "стійку тенденцію до подальшої, неконтрольованої ескалації" в Україні;

говорив про "ситуацію в Україні" і робив неправдиві заяви про застосування Україною "брудної бомби" в розмовах з представниками оборонних відомств Великобританії, Франції та Туреччини;

говорив про ситуацію в Україні без згадки про "брудну бомбу" під час бесіди з Міністром оборони США Ллойдом Остіном.

У свою чергу представники США, Великобританії та України спростували і засудили звинувачення Шойгу. На думку фахівців, заяви глави Міноборони РФ продовжують інформаційну кампанію Кремля про те, що захід допоможе Україні провести атаку зі зброєю масового знищення під чужим прапором.

"Таким чином, фальшиві заяви Шойгу і їх поширення російськими пропагандистами мають на меті залякати західні держави, щоб вони припинили або обмежили підтримку України, оскільки Росія стикається з продовженням військових невдач і ймовірною втратою західного Херсона до кінця року", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що дзвінки Шойгу, швидше за все, чергова спроба залякати країни, які допомагають Україні і, можливо, спроба посилити розбіжності в НАТО.

Фейк Шойгу про "брудну бомбу" - що відомо

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Україна нібито може влаштувати провокації із застосуванням "брудної бомби".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Шойгу влаштував "телефонну карусель", обдзвонюючи міністрів оборони держав НАТО. За словами Зеленського, застосувати ядерну зброю в Європі може тільки Путина.

Сьогодні Шойгу запросив телефонний дзвінок з Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Деталі цієї розмови не розголошувалися.

Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи звинувачення РФ, запросив моніторингові місії ООН і МАГАТЕ в Україну і зажадав дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму.

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