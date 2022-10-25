Він підкреслює, що росіяни проводять сплановані інформаційні операції для введення в оману щодо своїх реальних намірів, але ці спроби зазнають невдачі.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний запевнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генерала Марка Мілі, що російські звинувачення про "плани" України застосувати "брудну бомбу" є дезінформацією.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Поспілкувався з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Запевнив, що російські звинувачення про "плани" України застосувати "брудну бомбу" є дезінформацією, а Збройні сили України не мають жодного виду зброї масового ураження", - зазначив Залужний.

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Він додав, що єдина зброя "масового ураження", яка є у України, - "це наша гордість, сміливість і жага перемогти ворога".

"Підкреслив, що ми змушені захищати своїх дітей, батьків, домівки від неспровокованої агресії росіян. Мені байдуже, які історії вигадує Росія для того, щоб вбивати українців. Я все одно буду захищати свій народ і свою країну", - наголосив Залужний.

Головнокомандувач повідомив, що під час інформування Міллі про оперативну ситуацію він зауважив, що ЗСУ проводять активну оборону та наступальні дії на головних напрямках з метою звільнення населених пунктів, вирівнювання лінії фронту, зайняття панівних висот і вигідних рубежів.

"Ситуація на фронті напружена, але повністю контрольована", - зауважує Залужний.

Він підкреслив, що росіяни проводять сплановані інформаційні операції для введення в оману щодо своїх реальних намірів, "однак ці спроби зазнають невдачі - ми бачимо реальний стан справ і належним чином реагуємо".

"У відповідь на запитання свого американського колеги про способи і засоби протидії масованим атакам БПЛА типу "Shahed-136" я поділився нашим досвідом, який, сподіваюся, стане корисним країнам-партнерам", - повідомив Залужний.

Головнокомандувач також зауважив, що довіра і взаємна підтримка є основою партнерських взаємин і запорукою прийдешньої перемоги.

Ядерні погрози РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що застосувати ядерну зброю в Європі може лише один суб'єкт - президент Росії Володимир Путін, а не Україна.

Зеленський нагадав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу 23 жовтня влаштував "телефонну карусель" і обдзвонював міністрів оборони держав НАТО з розповідями про якусь "брудну ядерну бомбу" України.

Глави зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Франції і США відкинули хибні звинувачення Росії про те, що нібито Україна готується застосувати "брудну бомбу".

24 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) направить експертів на мирні об'єкти України, які Росія брехливо називає місцями розробки "брудної бомби".

Також 24 жовтня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив з міністрами оборони США Ллойдом Остіном та Великої Британії Беном Воллесом заяви Росії, що Україна начебто готується використати "брудну бомбу". Він зазначив, що союзники по НАТО відкидають це звинувачення.

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