У МЗС заявили, що Угорщина не повинна робити вигляд, ніби представляє весь ЄС.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що варто задуматися про доречність членства Угорщини в Євросоюзі, якщо цінності Будапешту настільки відрізняються від решти Європи.

За словами Валтонен, яку цитує Iisalmen Sanomat, Угорщина у двосторонній дипломатії не повинна робити вигляд, ніби представляє весь ЄС. Таким чином вона прокоментувала візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до РФ та Китаю. Це пов'язано з тим, що погляди Угорщини не відповідають офіційній позиції Євросоюзу.

"Звичайно, це справа кожної окремої країни. Але в якийсь момент варто запитати, чи є Європейський Союз правильною групою, якщо ідеї настільки фундаментально відрізняються від наших спільних цінностей", – обурилась очільниця фінського міністерства.

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Однак при цьому вона наголошує, що не посилатиме Будапешту сигнал стосовно необхідності переглянути членство Угорщини в ЄС.

Скандал у ЄС через дії Орбана

2 липня Орбан приїхав до Києва, де зустрівся з Зеленським, однак вже наступного дня відвідав Москву для розмови з Путіним, звідки вилетів до Китаю. Це сталось лише через кілька днів після початку головування Угорщини в ЄС

На думку Financial Times, таким чином Орбан зловживав своїм статусом, щоб надати своїй зустрічі з Путіним більшої ваги.

Група з 63 депутатів Європарламенту звернулася до ЄС із проханням позбавити Угорщину права голосу в блоці.

Politico писав, що голова європейської дипломатії Жозеп Боррель придумав, як покарати Угорщину. Він скличе міністрів на "формальну" раду із закордонних справ одночасно з самітом у Будапешті, що стане причиною бойкотувати захід Угорщини й сприйматиметься як значне приниження.

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