Очікується, що це буде значне приниження для Будапешта.

Угорщина зараз головує у Раді ЄС і збирається провести саміт у Будапешті 28-29 серпня. Однак, після того як угорський прем'єр Віктор Орбан підривав допомогу Україні й самовільно поїхав до правителя РФ Володимира Путіна й лідера Китаю Сі Цзіньпіна, у європейців урвався терпець.

Як повідомляє Politico з посиланням на неназваних співрозмовників серед європейських посадовців, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель скличе міністрів на "формальну" раду із закордонних справ одночасно з самітом у Будапешті.

"Якщо того самого дня відбудеться офіційна рада із закордонних справ, організована високим представником [Боррелем], міністри не зможуть поїхати до Будапешта", – пояснив один із співрозмовників.

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Влаштовуючи бойкот Угорщині, міністри закордонних справ хочуть "надіслати чіткий сигнал, що Угорщина не виступає від імені ЄС". Відповідний план неофіційно вже обговорювався з кількома країнами ЄС, включно з Францією та Німеччиною. Очікується, що 17 липня команда Борреля представить його 27 постійним представникам ЄС.

"Інші міністри країн ЄС були готові продемонструвати Угорщині холодне плече. На першу зустріч головування Угорщини, яка проходила в Будапешті для обговорення промислової політики, з’явилося лише сім міністрів з інших країн. Жоден комісар теж не прийшов. Бойкотувати те, що має стати зірковою подією для країни, яка є головою, щоб продемонструвати себе на світовій арені, є ще більшою зневажливістю, спрямованою на те, щоб прибрати вітер з вітрил Орбана", - пише видання.

Війна в Україні - позиції Угорщини

Після початку повномасштабної війни Угорщина зайняла відверто проросійську позицію, підриваючи допомогу Україні та закликаючи до дружби з Росією.

2 липня Орбан приїхав до Києва, де зустрівся з Зеленським, однак вже наступного дня відвідав Москву для розмови з Путіним, звідки вилетів до Китаю. Це сталось лише через кілька днів після початку головування Угорщини в ЄС. Financial Times вважає, що таким чином Орбан зловживав цим статусом, щоб надати своїй зустрічі з Путіним більшої ваги.

Після цього речник Єврокомісії різко заявив, що Орбана не просили про посередництво у війні Росії проти України.

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