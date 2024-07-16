Депутати Європарламенту закликають позбавити Угорщину права голосу на тлі 'миротворчих місій' Орбана

Цей лист є останньою спробою приборкати шахрайське президентство Будапешта в Раді.

Група з 63 депутатів Європарламенту звернулася до ЄС із проханням позбавити Угорщину права голосу в блоці у відповідь на нещодавні візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви і Пекіна.

"Прем'єр-міністр Орбан уже завдав значної шкоди, експлуатуючи та зловживаючи роллю голови Ради... Це вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді, оскільки практика показує, що простий словесний осуд цієї ситуації не має жодного ефекту", - йдеться в листі, пише Reuters.

Звернення підписали законодавці з багатьох політичних груп в асамблеї ЄС, включно з правоцентристською Європейською народною партією - найбільшою фракцією парламенту, а також соціалістів, лібералів, європейських консерваторів і реформістів та "зелених".

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Законодавці не мають формальної можливості позбавити Угорщину права голосу, але прагнуть чинити політичний тиск на Брюссель, щоб той ухвалив жорсткіші заходи щодо Будапешта.

"Мирні" ініціативи Орбана

Політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і член парламенту Балаж Орбан підтвердив, що угорський політик надіслав лідерам країн ЄС пропозиції щодо врегулювання війни в Україні.

"Прем'єр-міністр написав лідерам Європейської Ради про переговори, досвід першої фази миротворчої місії та угорські пропозиції. Якщо Європа хоче миру і хоче мати вирішальний голос у врегулюванні війни і припиненні кровопролиття, вона повинна зараз розробити і здійснити зміну напрямку", - сказав Орбан.

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