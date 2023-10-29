Слідчий комітет РФ "обурений" ставленням мігрантів з Центральної Азії до захисту новопридбаної "вітчизни".

У Москві "зайнялися" мігрантами з Центральної Азії - проти 22 осіб порушили кримінальні справи у зв'язку з ухиленням від військової служби в рамках мобілізації.

Про це йдеться в прес-релізі Слідчого комітету Росії від 28 жовтня. Зазначається, що йдеться про мігрантів, які отримали громадянство Росії.

Їх особисті справи вивчаються. У РФ відмова від служби в армії загрожує позбавленням російського паспорта. Як зазначив СК РФ, законність набуття громадянства мігрантів вже перевіряють.

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"Перевіряється законність набуття ухильниками громадянства Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Також там вказують, що в Росії понад 80 осіб, які народилися в країнах Центральної Азії, і мають російське громадянство, були направлені на військову службу у складі збройних сил.

РФ щотижня засуджує 100 солдатів за відмову воювати

У серпні 2023 року британська розвідка заявила, що в середньому по Росії щотижня "штампують" по 100 вироків для тих, хто не хоче воювати у складі ЗС РФ і відмовляється від мобілізації.

Міноборони Британії заявило, що якщо така тенденція збережеться, то за рік у РФ засудять близько 5200 осіб за звинуваченням у відмові від військової служби.

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