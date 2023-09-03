У Росії проживає щонайменше шість мільйонів мігрантів з Центральної Азії, яких Кремль розглядає в якості потенційних рекрутів.

На тлі величезних втрат на війні в Україні і небажання оголошувати мобілізацію Росія намагається завербувати громадян із сусідніх країн для участі в бойових діях. Про це повідомляти Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки.

Так, у Вірменії та Казахстані були помічені онлайн-оголошення, що пропонують початкові виплати в розмірі 495 000 рублів (5 140 доларів США) і зарплату від 190 000 рублів (1 973 долара США). У Північній Костанайській області Казахстану робилися спроби вербування, зі зверненням до етнічного російського населення. Крім того, в узбецьких будівельників-мігрантів в Маріуполі конфіскували паспорти після прибуття і змусили вступити в російську армію.

"Росія принаймні з травня 2023 року пропонувала мігрантам з Центральної Азії воювати в Україні, обіцяючи прискорене отримання громадянства і зарплату до 4160 доларів США", - зазначають у розвідці.

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Відзначається, що в Росії проживає щонайменше шість мільйонів мігрантів з Центральної Азії, яких Кремль розглядає в якості потенційних рекрутів.

"Росія, ймовірно, бажає уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації напередодні президентських виборів 2024 року. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю отримувати додаткові людські ресурси для своїх військових дій в умовах зростаючих втрат", - зазначають у британській розвідці.

Мобілізація в Росії

Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію наприкінці вересня 2022 року і зараз багато експертів прогнозують, що цієї осені в Росії знову оголосять мобілізацію. Це може статися відразу після виборів, які заплановані на початок вересня.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія може мобілізувати 450 тисяч осіб, водночас, за його словами, якість військ падає з кожною хвилею мобілізації.

Як зазначали експерти, росіяни не мотивовані йти на війну, бо знають, яка техніка є на озброєнні ЗСУ, і єдиний важіль для заманювання людей у військкомати, який залишився у російської влади, - це гроші.

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