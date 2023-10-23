Таким чином у РФ намагаються розв'язати проблеми з мобілізацією.

Російські силовики 20 жовтня вломилися у мечеть у місті Котельники Московської області і затримали кілька десятків мусульман. Їх доправили на автобусах до військкоматів і змусили підписати контракти на проходження військової служби.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті, таким чином влада РФ залучаючи мігрантів із Середньої Азії намагається розв'язати проблеми з мобілізацією.

Зазначається, що про інцидент у мечеті розповів 25-річний фіналіст шоу "Переспівай зірку" Мамут Усеінов, який також був у будівлі під час рейду. За його словами, група ОМОН під приводом перевірки документів загнала в автобус усіх чоловіків і відвезли до міста Люберці.

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"Привезли до військкомату м. Люберці, де була організована медкомісія. Мене визнали придатним до служби і перевезли до пункту збору контрактників у м. Балашиха, на Східне шосе. Увечері нам оголосили, що всі повинні підписати контракт на рік, або в'язниця", — додав Усеінов у соцмережах.

Як він дізнався наступного дня, чоловіків мали відправити воювати до України, але пізніше з'ясувалося, що йдеться про строкову службу в армії.

Аналітики з посиланням на інсайдерські дані повідомляють, що російське військове командування надіслало до всіх управлінь Головного управління Слідчого комітету наказ "виявити натуралізованих громадян Російської Федерації, які прибули з країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) і ухиляються від військової служби". Далі Міністерство внутрішніх справ Росії має надати списки прізвищ та адресу цих людей.

Мобілізація у РФ

За даними ГУР, на сьогодні в Росії для продовження війни проти України щомісяця мобілізують понад 20 тисяч осіб.

Колишніх російських зеків, які поїхали воювати, змушують продовжити контракт під страхом тортур і смерті.

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