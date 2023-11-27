Російські окупанти в Україні несуть нищівні втрати.

Українські військові попри складні погодні умови продовжують боронити нашу країну від російських окупантів. За минулу добу, 26 листопада, ліквідовано близько 750 представників армії Російської Федерації.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року станом на 27 листопада 2023 року орієнтовно склали

особового складу ‒ близько 325580 (+750) осіб;

танків ‒ 5520 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 10282 (+3);

артилерійських систем – 7875 (+1);

РСЗВ – 907 (+0);

засоби ППО ‒ 597 (+0);

літаків/ гелікоптерів – 323 (+0) / 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+4);

крилаті ракети ‒ 1565 (+0);

кораблі /катери ‒ 22 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10299 (+11);

спеціальна техніка ‒ 1113 (+0).

Ситуація на фронті станом на 27 листопада - головні новини

У Генштаб ЗСУ повідомили, що 26 листопада українська авіація завдала три удари по роосіянам. Водночас російські окупанти завдали один ракетний та 34 авіаційних ударів, а також здійснили 51 обстріл з РСЗВ по позиціям ЗСУ та населених пунктах.

Відео дня

Загалом протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення.

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