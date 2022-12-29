У грудні на російських військових аеродромах почали регулярно лунати вибухи. У Москві кажуть, що в цьому нібито винні українські безпілотники.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков відмовився відповідати на питання про те, чи захищена Москва від атак "українських дронів".

Відповідаючи на запитання російських журналістів на тлі чергових вибухів у районі військового аерродрому в Енгельсі Пєсков послався на нібито некомпетентність у цій сфері.

"Дивіться, ви мені ставите питання, яким Адміністрація президента не займається. Тому я переадресую вас в інші відомства. Ви їх прекрасно знаєте", - сказав Пєсков.

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Вибухи на російських аеродромах

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 грудня в Росії прозвучали вибухи на авіабазі "Енгельс" в Саратовській області і на авіабазі "Дягілєво" біля Рязані.

А 26 грудня на аеродромі в Енгельсі знову пролунали вибухи. Міноборони Росії підтвердило це й заявило, що вибух стався "через падіння уламків збитого українського безпілотника". Офіційно повідомляється про кількох загиблих. На думку радника Офісу президента України Олексія Арестовича, ці вибухи завадили планам Росії завдати масованого ракетного удару по Україні того ж дня.

Тим часом у командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначили, що росіяни розосередили літаки з аеродрому "Енгельс" після вибухів. Завдяки цьому активність ворожої авіації під вечір була суттєво зменшена.

Сьогодні, 29 грудня над Енгельсом знову спрацювала система ППО. За словами губернатора Саратовської області, був знищений непізнаний об'єкт. Але за непідтвердженими даними, цим об'єктом міг стати російський Су-27. У британській розвідці вважають, що періодичні вибухи на аеродромах на території РФ свідчать про проблеми з наявними в державі засобами протиповітряної оборони (ППО).

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