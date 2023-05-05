Минулого року він також не відбувся.

У Москві скасували традиційний прийом Путіна в Кремлі на 9 травня.

Прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив пропагандистському виданню "РИА Новости", що цього року традиційний прийом у Кремлі не відбудеться. Він не назвав причини скасування заходу.

Зазвичай в цей день російський президент зустрічався з ветеранами Другої світової війни, виголошував промову і вручав нагороди. Зустріч скасовують не вперше - минулого року вона не відбулася з невідомих причин, до цього - через пандемію коронавірусу.

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9 травня в Росії: що відомо

Нагадаємо, що цього року військові паради у Курську та Бєлгороді не відбудуться, їх скасували з "міркувань безпеки". Також військові паради та акції "Безсмертного полку" скасували в окупованому Криму.

Пізніше стало відомо про скасування парадів у Брянську, Калузі, Рязані, Орлі, Саратові, Калінінградській області, Липецьку, Єльці, Тюмені, Нижньовартовську, Сургуті та Ханти-Мансійську.

У Кремлі раніше запевняли, що військовий парад на 9 травня у столиці має відбутися. При цьому російські ЗМІ пишуть, що в Санкт-Петербурзі парад пройде без прольоту авіації.

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