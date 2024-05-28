Він виступив за дозвіл Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, з яких окупанти атакують українські міста.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що передача Україні далекобійної зброї, здатної вражати військові об'єкти на території РФ, не є ескалацією конфлікту.

Така заява прозвучала на спільному брифінгу лідера Франції та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Макрон також виступив на підтримку того, щоб дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, з яких окупанти атакують українські міста.

"Очевидно, що першим питанням, як щойно нагадав нам канцлер, є Україна і безпека нашої Європи і нашої країни. Німеччина і Франція від самого початку, пліч-о-пліч, поділяли цю позицію, і наша підтримка України триватиме так довго і так інтенсивно, як це необхідно. Разом ми посилили нашу підтримку в останні кілька місяців, а також створили нові багатосторонні двосторонні канали для реалізації напрямків зусиль, які ми визначили на конференції в Парижі 26 лютого. Ми також перебуваємо в процесі доповнення та збільшення нашої підтримки. У найближчі кілька днів у мене буде можливість, і ми обговорювали це з канцлером, повернутися до теми додаткових можливостей і продовження нашої допомоги Україні", – заявив Макрон. Відео дня

Він зазначив, що є чіткі рамки дій, які полягають у тому, щоб "підтримувати Україну і робити все необхідне доти, доки це необхідно".

"Я вже говорив про це кілька разів. І в мене буде можливість, коли президент Зеленський приїде до Франції на День Д (святкування 80-річчя висадки в Нормандії, – УНІАН) наступного тижня, прийняти його і в цей час дуже конкретно розповісти про те, що ми збираємося робити. Але я не буду коментувати неузгоджені повідомлення", – додав президент Франції.

Макрон нагадав, що неодноразово говорив про мир, бо вважає, що "це наша мета".

"Україна разом зі Швейцарією виступила з ініціативою організувати конференцію, яку вона сама назвала мирною. Так що я думаю, що "капітуляція" – невдале формулювання. "Мир" не означає капітуляцію України. Це дуже важливий момент, тому що сьогодні в Європі, у всіх наших країнах є лжепацифісти. Ба більше, якщо слідувати голосу президента Росії, то він теж каже "Я за мир". І все ж таки вони захопили силою території. Це не мир. Це не наше бачення миру. Я говорив це раніше і скажу знову: мир може бути тільки міцним, а це означає повагу до міжнародного права", – пояснив він.

Французький лідер додав, що також не думає, що хтось вірить у те, що мир може бути досягнутий лише силою зброї.

"Тому в нас є простий принцип, який полягає в тому, що ми виступаємо за переговори, але за умови, що рішення щодо них ухвалюють обидві сторони, зокрема українці, і що вони відбуваються на умовах, які є бажаними та хорошими для них, що вони не нав'язуються їм. Це протилежність капітуляції", – сказав Макрон.

При цьому французький президент наголосив, що рамки дій Франції в Україні залишаються незмінними.

"Ми підтримуємо Україну в опорі та захисті своєї території і не хочемо ескалації. Це ті ж самі рамки, в яких ми хочемо діяти. Що змінилося, так це те, що Росія адаптувала свої дії. Україна зазнає нападів з баз у Росії. Як же ми пояснимо українцям, що їм не дозволяється атакувати точки, з яких запускаються ракети? Фактично ми говоримо їм, що постачаємо зброю, але не дозволяємо захистити себе. Ми вважаємо, що їм має бути дозволено нейтралізувати військові об'єкти, з яких було випущено ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких було атаковано Україну. Але ми не повинні дозволяти їм вражати інші цілі в Росії. Я думаю, ми можемо це зробити, якщо дійсно хочемо досягти нашої мети. І я думаю, що можу сказати, що, по суті, ми не йдемо на ескалацію, оскільки саме Росія організовує ескалацію", – резюмував Еммануель Макрон.

Удари по РФ західною зброєю: інші заяви

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що деякі країни, які постачали свою зброю Україні, зняли заборону на її використання для ударів по об'єктах на території РФ.

Використання західної зброї для ударів по РФ підтримала, зокрема, Чехія. Зазначається, що атаки на військові об'єкти в Росії підпадають під дію міжнародного права як частина її оборони.

Раніше міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна повинна завдавати ударів по цілях на території Російської Федерації. Вона підкреслила, що наша країна має право на використання всіх засобів для оборони і відновлення територіальної цілісності.

Вас також можуть зацікавити новини: