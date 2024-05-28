Глава Міноборони Нідерландів: Україна повинна завдавати ударів по РФ, дискусії зайві

Міністерка не виключила, що ця тема звучатиме на сьогоднішній зустрічі міністрів у Брюсселі.

Україна повинна завдавати ударів по цілях на території Російської Федерації.

Про це заявив міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда". За її словами, Україна має право використовувати всі засоби для оборони і відновлення територіальної цілісності.

"Цілком очевидно, що вони (українці - УНІАН) повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", – підкреслила Оллонгрен. Відео дня

За її словами, зараз Україна бореться "зі зв’язаною за спиною однією рукою". Міністерка не виключила, що ця тема звучатиме на сьогоднішній зустрічі міністрів.

Заборона на удари по терирії РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти застосування західної зброї на території Росії. За його словами, він не бачить причин для розширення зони розгортання західної зброї в Україні і відкидає заклики до використання зброї, що поставляється, на території РФ.

Західні партнери мають дозволити Україні завдавати ударів по об'єктах на території Російської Федерації. Про це написав заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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