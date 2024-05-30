Українці можуть використовувати данське озброєння за межами своєї території, заявила прем'єрка країни.

Данія не проти, щоб Україна завдавала ударів по території Росії винищувачами F-16, які постачатиме країна.

Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, передає TV 2 Nyheder. Вона заявила, що українці можуть використовувати данське озброєння за межами своєї території.

"Україна може використовувати те, що ми пожертвували, в тому числі і за її кордонами, тобто по цілях у Росії, якщо це відповідає міжнародному праву", – заявила Фредеріксен. Відео дня

Перед робочою зустріччю з питань оборони України у Празі Метте Фредеріксен зазначила, що партнери України мають докласти більше зусиль для зміцнення системи української протиповітряної оборони.

"Я вітаю рішення Німеччини надати систему Patriot. Більше країн мають зробити так само… Європа має поставити в Україну більше систем і ракет", – сказала Фредеріксен.

Допомога від Данії - що відомо

Копенгаген підтримує нашу країну від початку повномасштабного вторгнення. Наразі українська армія очікує на 19 винищувачів F-16, які Данія пообіцяла передати Повітряним силам.

Наприкінці квітня у Міністерстві оборони повідомляли, що Данія надала нам вже 17 пакетів військової допомоги на суму понад 4 мільярди євро. Раніше президент Володимир Зеленський та прем’єр Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами.

Крім того, Данія стала однією з перших країн, які вирішили закупити техніку та озброєння для Збройних сил України в українських виробникі. На це вони мають виділити 200 мільйонів данських крон (близько 27 мільйонів євро).

16 травня Данія оголосила про надання Україні чергового пакету підтримки на суму 750 мільйонів євро. Він посилить їхню протиповітряну оборону та артилерію

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