Дбає про захисників, бо ж і у нього зараз на передовій двоє онуків, каже чоловік.

Вік волонтерству не завада: це доводить 90-річний Сергій Вознюк із Вінниччини, який пережив два голодомори, Другу світову і батькове заслання. Чоловік управно і швидко плете маскувальні сітки й відразу передає бійцям на передову. Самотужки сплів понад сотню одиниць камуфляжного маскування. І це не єдине, чим волонтер-довгожитель допомагає нашим військовим.

Як йдеться у сюжеті ТСН, чоловік допомагає бійцям ще з 2014-го.

"Це 39 сітка від весни, як почалася епідемія. А так понад сто сіток, якщо гуртом брати, що я зв’язав", - каже Вознюк.

Кожна сітка довжиною понад 4 метри і два завширшки. Аби сплести одну, Вознюк працює майже цілодобово п’ять днів.

"День ріжу, ввечері сутеніє, йду до хати, до 12 годин я ріжу, ну кілька годин відпочиваю, бо поперек", - каже волонтер.

Матеріалами забезпечують інші волонтери. Василь Кізка привозить клаптики камуфляжу, які забирає зі швейної фабрики.

"Він жити не дає, коли в нього закінчуються матеріали, він може подзвонити, коли захоче. Він дуже сердиться, коли я привіз невчасно і він має простій. Простояв годину там чи півтори і він дає мені прочухана", - розповідає Кізка.

Волонтери також відправляють готове маскування на передову. Дід Сергій має подяки від багатьох батальйонів, яким він плів захист. А ще за смаколики, бо пенсіонер передає на фронт усю свою консервацію: варення, джеми та лісові гриби – заготовлює бійцям щосезону. Дбає про захисників, бо ж і у нього зараз на передовій двоє онуків.

"Йому не треба ніякого фото звіту, відео. Він каже, Бог все бачить, ми працюємо для України", - розповідають про чоловіка волонтер.

Себе ж Вознюк вважає справжнім бандерівцем. Син "ворога народу" знає ціну свободи ще з дитинства. Його батька, звичайного селянина, радянська влада в 1939 році запроторила на Колиму.

"Враг народа", КРД, 58 стаття, контр революційна діяльність. Дітям мастили хліба маслом і повидлом, на перерві давали, а мені не давали, бо я син ворога народу", - розповідає Вознюк.

Його село знаходиться на кордоні із Придністров’ям, і найбільше літній волонтер боїться побачити рашистів у себе вдома. Тому каже, допомагатиме українській армії скільки стане сил.

"Росія сама не знає, що їй треб. Чого він напав, бо мізків в нього нема, вони без України все одно, що плуг без коня", - переконаний дідусь.

Раніше, як писав УНІАН, волонтер назвав дві "трагічні помилки" України у війні з Росією. Перемога в першій фазі війни стала можлива завдяки героїзму українських солдатів і офіцерів, вважає чоловік. Ворог, нагадує він, не зумів домогтися нічого з того, що хотів.

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