За кілька місяців до смерті Аму Хаджі вперше за десятки років помився.

В Іран помер відлюдник, якого називали "найбруднішою" людиною у світі. Також чоловіка називали Аму Хаджі. Він не мився понад 60 років.

Про це повідомляє The Guardian.

Відлюднику було 94 роки. Відзначається, що він помер від старості. Він не приймав ванни, не вмивався і не користувався милом. Люди, які знали Аму Хаджі, розповіли, що той вирішив перестати митися в молодості, коли він переніс "емоційне потрясіння" і вирішив відмовитися від водних процедур.

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"Найбрудніша" людина у світі: що про неї відомо

Аму Хаджі жив в одному з іранських сіл. Він не мився понад 60 років, харчувався падаллю і курив трубку, яку наповнював екскрементами тварин. За кілька місяців до смерті жителі села, де мешкав відлюдник, таки зуміли вмовити його помитися.

Хаджі вірив, що якщо він прийме душ, то він обов'язково захворіє або з ним трапиться щось погане. Однак він все ж погодився і помився.

У відлюдника не було вдома, він спав у виритій в землі ямі. Місцеві жителі, які хотіли допомогти чоловікові, обклали цю яму цеглою. Хаджі не любив все нове і чисте, а тому лише зрідка "доглядав за собою", змахуючи особливо великі шматки бруду з волосся і тіла.

У січні 2022 року УНІАН повідомляв, що чоловіка обстежили медики. Вони були шоковані тим, що у нього не було проблем зі здоров'ям. Медики підозрювали що відлюдник залишився здоровий завдяки розвитку надзвичайно сильної імунної системи.

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