Кожна людина хотіла б жити якомога довше. Однак збільшити тривалість життя - це не просто відмовитися від шкідливих звичок. Є ще безліч різних факторів, тісно пов'язаних між собою.

Як відзначають фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я, спосіб життя людини безпосередньо впливає на тривалість цього життя. Тому розбираємо поради, які змінять ваш стан на краще.

Який напій продовжує життя

Питання того, що пити, щоб жити довше, актуальне вже багато років. У багатьох країнах провідні вчені по черзі показують приголомшливі омолоджуючі властивості кави, чаю, молока, червоного вина, різних трав'яних настоянок. Всі хочуть знати як прожити 100 років і що для цього потрібно пити.

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З'ясувалося, що звичайні кава і чай допомагають людині продовжити її вік. До такого висновку прийшли експерти Європейського співтовариства кардіології. Вони стверджують, що регулярне вживання зазначених напоїв в правильних обсягах покращує роботу серця і знижує ризик смерті від проблем серцево-судинної системи на 24%.

Що ще можна пити і в якій кількості, щоб жити довше:

вода - приблизно 2 літри в день (залежить від вашої ваги і рівня активності);

кава - не більше 2-х чашок в день (натуральна, без цукру);

вино - близько 100-150 мл вина на добу для жінок і 250-300 мл для чоловіків;

чай - не більше 5 чашок в день для здорової людини (літнім людям і тим, хто має захворювання - не більше 2-3 чашок на добу).

Як дожити до 100 років

Багатьох цікавить те, як прожити довго без хвороб. Як уточнюють експерти, є певні спадкові фактори покоління, при яких лише у 20-35% людей є можливість дожити до 100 років. Якщо ви дотримуєтеся деяких простих правил, організм буде працювати правильно, що допоможе людині прожити довше:

пити мінімум 2,5 л води протягом дня;

збалансовано харчуватися, зміщуючи більшу частину вуглеводів в першу половину дня;

практикувати інтервальне голодування;

регулярно робити фізичні вправи;

періодично робити чек-ап організму;

уникати шкідливих звичок.

Також варто рухатися якомога більше. Якщо у вас є вибір між тим, щоб поїхати кудись на машині або дійти туди пішки, краще віддавати переваги пішим прогулянкам. Не менш важливими є і емоції, які людина відчуває на регулярній основі. Даруйте собі радість, робіть дрібні подарунки, робіть дні повного відпочинку від роботи та інших турбот.

Поради довгожителів про здоров'я

Американський Forbes провів опитування серед людей у віці старше 100 років щодо їхнього стилю життя. Вони радять їсти зернові, овочі та рибу, уникати газованих напоїв (навіть Коли без цукру), давати собі можливість якісно відпочивати. Також вони радять щодня ставити собі маленьку мету на завтра, щоб було заради чого прокидатися.

Нагадаємо, як жінкам одягатися взимку, щоб виглядати молодше.

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