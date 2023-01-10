Оскільки виробник танків німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann, то відправлення в Україну танків потребує дозволу на реекспорт від країни-виробника, тобто Німеччини.

Франція спільно з Польщею спонукають Німеччину передати Україні танки Leopard 2. Як пише Politico, Париж і Варшава тиснуть на Берлін, сподіваючись отримати згоду на відправку Leopard в Україну напередодні франко-німецького саміту 22 січня, присвяченого 60-річчю підписання Єлисейського договору про партнерство.

"Українці справді хочуть отримати Leopard, тому що їх багато на складах по всій Європі", – сказав французький чиновник для видання на правах анонімності.

Оскільки виробник танків німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann, то відправлення в Україну танків потребує дозволу на реекспорт від країни-виробника, тобто Німеччини.

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Посадовець із Франції додав, що Еммануель Макрон умисне ухвалив рішення передати Україні колісні танки, щоб "зняти табу". Йдеться про заяви Олафа Шольца, який казав, що Німеччина першою не буде постачати танки Україні.

"Між Макроном і Зеленським є "змова", і розмова була частково інсценована, щоб зняти небажання США та Німеччини відправляти танки", – додав він.

Відмова Шольца постачати танки Україні

Олаф Шольц раніше пояснив, чому Німеччина не відправляє Україні бойові танки. Річ у тім, що вони не хочуть допустити "розширення масштабів війни".

Нещодавно голова оборонного комітету Бундестагу закликала передати Україні Leopard.

Водночас Німеччина планує передати для ЗСУ БМП Marder.