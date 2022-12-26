Статки загиблого оцінювали у понад 10 млрд рублів.

В Індії знайшли тіло найбагатшого депутата Росії Павла Антова. Його тіло лежало калюжі крові під вікнами готелю, де він відзначав свій 65-річний ювілей.

Російський Телеграм-канал Shot повідомляє, що тіло мільярдера Антова знайшли у суботу в Райагаді (штат Одиша). Попередньо встановили, що найбагатший депутат РФ випав з третього поверху.

Напередодні померлий прилетів до Індії ще з трьома російськими туристами, щоб відзначити своє 65-річчя. Втім, після святкування в готельному номері знайшли друга Антова. Він лежав непритомний посеред пустих пляшок з алкоголем. Дорогою до лікарні друг мільярдера помер.

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Через деякий час знайшли тіло Антова. Індійська поліція не виключає, що Павло Антов міг впасти в депресію через смерть друга і накласти на себе руки.

Павло Антов – депутат законодавчих зборів Володимирської області, віце-президент групи компаній "Володимирський стандарт". У 2018 році "Форбс" оцінив його заробіток у 10 млрд рублів. Тоді Антов очолив рейтинг найбагатших депутатів та чиновників у Росії.

Таємничі смерті російських олігархів

З початку повномасштабної війни Росії проти України у всьому світі почали за дивним умов помирати російські олігархи. До кінця квітня загинули щонайменше п'ять російських мільярдерів.

19 квітня знайшли повішеним 55-річного Сергія Протосеню. Тіло знайшли у його маєтку в Льорет-де-Мар (Іспанія). Тіла його дружини та доньки зі слідами ножових поранень також виявили всередині помешкання.

18 квітня у Москві у квартирі знайшли вбитими 51-річного колишнього віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його 47-річну дружину Олену і 13-річну дочку Марію.

За попередньою версією поліції, Аваєв застрелив дружину і дочку, а потім вбив себе. Поліцейські дійшли такого висновку, оскільки в руках у екс-віце-президента банку лежала зброя.

Наприкінці листопада підприємець російського походження, президент інвестиційної компанії Libertex Group і засновник Forex Club В'ячеслав Таран загинув в результаті катастрофи вертольота. Обставини слідство називає дивними.

А кілька днів тому у Франції раптово помер російський мільярдер-забудовник Дмитро Зеленов. Чоловіку стало погано, його ушпиталили, але лікарі не змогли врятувати багатія.

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