Мертвими також знайшли дружину та доньку російського мільйонера.Сім'я приїхала в Іспанію на пасхальні свята.

В Іспанії знайшли мертвим колишнього топ-менеджера газової компанії "Новатек" Сергія Протосеню. В будинку у курортному місті Льорет-де-Мар знайшли також тіла дружини та доньки мільйонера.

Про це повідомляє телеканал Telecinco.

За даними каналу, тіла дружини бізнесмена Наталії та 18-річної доньки з ножовими пораненнями були виявлені в кімнатах вілли, що належить сім'ї. Тіло самого Протосеня знайшли в саду. Він загинув від асфіксії, тобто удушення. Поряд з ним виявили сокиру та ніж.

Поліція розглядає кілька версій події. За однією з них, мільйонер убив дружину і дочку, після чого наклав на себе руки.

Сім'я Протосені жила у Франції, а до Іспанії вони приїхали на великодні свята. Статки колишнього топ-менеджера "Новатека" оцінюють у 400 мільйонів євро.

Довідка УНІАН. Новатек - це російська газова компанія, другий за обсягами видобутку виробник природного газу в Росії.

Це не перший подібний випадок серез російських багатіїв. Зокрема, 18 квітня у Москві у квартирі знайшли вбитими 51-річного колишнього віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його 47-річну дружину Олену і 13-річну дочку Марію.

За попередньою версією поліції, Аваєв застрелив дружину і дочку, а потім вбив себе. Поліцейські дійшли такого висновку, оскільки в руках у екс-віце-президента банку лежала зброя.

Того ж дня раптово помер колишній директор Служби зовнішньої розвідки Російська Федерація В'ячеслав Трубніков. На момент смерті йому було 77 років.

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