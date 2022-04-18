Можливо, банкір убив дружину і дочку, а потім звів рахунки з життям, вважають поліцейські.

У столиці Росії Москві у квартирі знайшли вбитими 51-річного колишнього віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його 47-річну дружину Олену і 13-річну дочку Марію.

Сім'я Аваєва знайдена вбитою в їхньому житлі, яке знаходиться на Університетському проспекті, повідомляє Telegram-канал Baza з посиланням на відомості поліцейських.

За попередньою версією поліції, Аваєв застрелив дружину і дочку, а потім вбив себе. Поліцейські дійшли такого висновку, оскільки в руках у екс-віце-президента банку лежала зброя.

"...Тіла членів сім'ї Аваєвих... виявила родичка, яка довго намагалася додзвонитися до Аваєвих телефоном, але ніхто не брав слухавку...", - наголошується у повідомленні.

У квартирі порушено порядок, речі були розкидані, пише kp.ru, посилаючись на відомості джерела.

Нагадаємо, наприкінці лютого під Санкт-Петербургом в елітному котеджному селищі Ленінське був знайдений мертвим заступник генерального директора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки - 61-річний Олександр Тюляков.

Вас також можуть зацікавити новини: