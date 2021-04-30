На горі Мерон на честь Лаг ба-Омер проводився наймасштабніший з часів початку пандемії захід.

Внаслідок тисняви, яка сталася на півночі Ізраїлю в ніч на 30 квітня під час релігійного свята Лаг ба-Омер біля могили Раббі Шимона Бару Іохая на горі Мерон, згідно з останніми даними загинули 44 людини, більше 100 поранених, багато з них перебувають в критичному стані.

Читайте такожВ Ізраїлі під час тисняви на релігіозному святі загинули десятки людей (фото)Про це йдеться у повідомленні Об'єднаної єврейської общини України в Телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що на горі Мерон на честь Лаг ба-Омер проводився наймасштабніший з часів початку пандемії захід, до вечора четверга організатори свята налічували понад 100 тис. учасників.

"Після півночі стався обвал трибуни, після чого за повідомленням екстреної медслужби Magen David Adom утворилася тиснява. До місця НП було направлено шість вертольотів, десятки машин швидкої допомоги, підключений ЦАХАЛ", - йдеться в повідомленні.

Причина обвалення конструкції поки невідома. Мобільна мережа в районі НП перевантажена.

Об'єднана єврейська община України висловлює співчуття.

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Автор: Ірина Погоріла