Дипломат додав, що "аналітики минулої осені не чекали на український успіх у Харківській і Херсонській областях", але ЗСУ завжди роблять більше, ніж будь-хто очікує.

Професор Стенфордського університету і колишный посол США в Росії Майкл Макфол заявив, що адміністрація Джо Байдена та інші західні країни-члени НАТО не почули його пропозицій, які б дозволили закінчити війну в Україні цього року.

Про це він сказав в інтерв’ю "Донбас Реалії". "Я хотів, щоб вся зброя, яка забезпечила б перемогу, була вже відправлена. Вони вирішили інакше. Це їхнє рішення, не моє", - пояснив він свою позицію.

Дипломат додав, що "аналітики минулої осені не чекали на український успіх у Харківській і Херсонській областях". "Не знаю, що буде далі, але вважаю, що українці весь час робили більше, ніж ми від них очікували", - підкреслив Макфол.

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Також він зазначив, що не знає скільки ще насправді триватиме війна, але зауважив, що російський президент Володимир Путін вважає, що час грає на нього. Дипломат висловив думку, що Путін тягне час до виборів президента у США, а потім зможе виграти війну.

"Я не впевнений, що така стратегія буде успішною, тому що чим довше триває ця жахлива війна, тим більше нової західної зброї будуть отримувати українські військові. Сьогодні, наприклад, немає F-16 в Україні, а через рік вони будуть. Сьогодні немає танків Abrams, а через рік вони будуть. І я сподіваюся, що через рік також буде ATACMS", - зазначив дипломат.

Макфол сказав, що наразі у США триває дискусія, давати чи ні ATACMS Україні. "Я думаю, що врешті-решт вони будуть. Українці отримають ATACMS", - висловив упевненість дипломат і додав, що чим довше триває ця війна, тим більше західного озброєння отримує Україна, тим більше модернізуються ЗСУ.

Коли закінчиться війна: прогнози

Навесні очільник ГУР Кирило Буданов неодноразово говорив, що до кінця літа цього року ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року і війна закінчиться. При цьому в РНБО не взялися прогнозувати точні терміни закінчення війни. Тоді ж міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна в Україні може закінчитися вже цього року.

А 13 червня Резніков заявив, що зараз, коли український контрнаступ набирає обертів, війна майже добігла середини.

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