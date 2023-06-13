За оцінкою міністра, половина шляху вже позаду.

Зараз, коли український контрнаступ набирає обертів, війна, розв’язана Росією проти України, майже добігла середини. Про це натякнув в інтерв’ю Foreign Affairs міністр оборони України Олексій Резніков.

На запитання журналіста про те, на якій стадії війни наразі перебуває Україна, міністр відповів, проводячи аналогію з футболом: "Ближче до кінця першого тайму".

Журналіст Гідеон Роуз своєю чергою додав, що у другий тайм, українські сили "виходять горячими", маючи на увазі контрнаступ.

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Завершення війни в Україні - останні заяви та прогнози

Голова ГУР МО Кирило Буданов наголошував, що війна закінчиться стратегічним програшем Росії. Він також прогнозував, що ЗСУ зайдуть в Крим до кінця весни. Хоч цей прогноз не збувся, в ГУР вважають, що це все ж станеться, "коли ще буде тепло".

Президент України Володимир Зеленський акцентував, що розпочата Росією війна триватиме до перемоги України, і Кремль може пришвидшити це, забравши свої війська з української території.

Також Зеленський прогнозував, що в разі смерті російського диктатора Володимира Путіна війна проти України припиниться, оскільки росіяни будуть сконцентровані на внутрішніх проблемах.

Військовий експерт Олег Жданов прогнозував, що є шанс на успішний контрнаступ, й до кінця року або до осені цього року гарячу фазу війни може бути завершено.

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