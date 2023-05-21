Президент США зазначив, що обов'язок країн "Великої сімки" не припиняти зусиль з побудови миру.

Президент США Джо Байден в рамках саміту "Великої сімки" в Хіросімі заявив, що "обов'язок G7 ніколи не припиняти наших зусиль з побудови миру". Він зазначив, що Росія може завершити війну в Україні сьогодні, "вивівши свої війська до міжнародно визнаних кордонів".

Байден запевнив, що "Велика сімка" погодилася з тим, що вона не прагне" відокремитися від Китаю", а прагне "усунути ризики і диверсифікувати відносини з Китаєм".

"Нарешті до нас тут, в Хіросімі, приєднався президент Зеленський, й "Велика сімка" підтвердила нашу спільну і непохитну прихильність хороброму народу України як вони захищають себе від жорстокої агресивної війни Росії і скоєних військових злочинів", - цитує президента США видання Sky News.

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Він додав, що разом зі своїми країнами-партнерами "Велика сімка" "підтвердила необхідність справедливого миру, який поважає суверенітет і територіальну цілісність України, два основних принципи Статуту ООН".

Також Байден сказав, що "Росія почала війну, і Росія може закінчити її сьогодні, вивівши свої війська до міжнародно визнаних кордонів України і припинивши напад".

"Здатність України захищати себе необхідна для того, щоб покласти край цій війні назавжди і за допомогою дипломатії", - підсумував американський лідер.

Саміт "Великої сімки" в Японії - головні заяви

Президент Володимир Зеленський зустрівся з амерканським колегою Джо Байденом на полях саміту "Великої сімки" в Японії.

Український президент закликав лідерів G7 визначитися з гарантією безпеки для України до саміту НАТО у Вільнюсі в липні.

При цьому Байден оголосив про надання Києву новий пакет військової допомоги, до якого увійшли снаряди для техніку, яку США передали раніше. Також американський лідер повідомив про плани розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах четвертого покоління.

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