США досі не бачать, що Росія готова працювати над встановленням справедливого та довговічного миру.

Успішний контрнаступ України може не тільки посилити позиції Києва під час майбутніх мирних перемовин, а й схилити Москву до дипломатії, вважає державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як він зазначив на спільному з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні брифінгу, в цьому сенсі контрнаступ "може наблизити мир, а не віддалити його".

"Успіх України в контрнаступі може зробити дві речі. Це зміцнить її позицію за будь-яким столом переговорів, який з’явиться. Це також може призвести до того, що Путін нарешті зосередиться на переговорах про припинення війни, яку він розпочав", – сказав Блінкен.

Посадовець водночас наголосив, що США досі не бачать, що Росія готова працювати над встановленням справедливого та довговічного миру.

Держсекретар також наголосив, що США "сповнені рішучості" продовжувати підтримку України для досягнення успіхів на полі бою.

"Наша постійна підтримка України має вирішальне значення у тому щоб вона могла з часом створити потужний засіб стримування та оборонний потенціал для своєї армії, щоб у майбутньому, якщо Росія спробує здійснити нову агресію, вона мала шанс стримати її та, якщо необхідно, ефективно захиститися від неї", – додав він.

Мирні перемовини - що треба знати

Позиція української влади полягає в тому, що перемовини не є можливими до виведення російських військ з української території. Міністр оборони Олексій Резніков також наголошував, що основними темами стануть умови капітуляції РФ, порядок виплати репарацій і спосіб притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

Україна також запропонувала власний мирний план, який передбачає повне відновлення контролю над територією, повернення військовополонених і притягнення до відповідальності військових злочинців.

В травні стало відомо, що Україна і її західні союзники планують провести саміт без участі РФ. Його завдання – просування української формули миру, зокрема, серед нейтральних країн та таких, що більше симпатизують Кремлю, ніж Києву.

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