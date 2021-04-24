Запроваджені проти Росії санкції США були ефективними, оскільки напруженість між країнами через Україну знизилась.
Про це в коментарі Reuters повідомив провідний міжнародний представник Білого дому Даліп Сингх.
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«Наш намір полягав у тому, щоб діяти пропорційно і бути цілеспрямованими у нашому підході, а також показати, що у нас є можливість зазнати набагато більше втрат, якщо Росія продовжить або загострить свою поведінку. Результати були доволі близькими до тих, на які ми сподівалися», – відповів він.
Сингх додав, що санкції є всього тільки інструментом, який у цьому випадку створює важелі впливу на дипломатичний процес.
«У випадку з Росією мета цього процесу – стабільніші та більш передбачувані відносини», – уточнив Сингх.
Американські санкції проти Росії
- 15 квітня США запровадили санкції проти 32 фізичних і юридичних осіб РФ за втручання у президентські вибори у 2020 році та інші акти дезінформації. Також обмежувальні заходи введено проти 5 осіб і 3 установ у зв'язку з окупацією Криму.
- Крім того, США заявили про висилку 10 російських дипломатів, серед яких співробітники розвідки.
- Агентство Bloomberg писало, що санкції можуть бути розширені на вторинний ринок рублевих облігацій, випущених російськими держбанками.
- Американський президент Джо Байден пояснив, чому США 15 квітня не запровадили нові санкції проти російського газопроповоду "Північний потік-2".
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