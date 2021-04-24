У Вашингтоні радіють успіхом запроваджених проти РФ санкцій / фото REUTERS

Запроваджені проти Росії санкції США були ефективними, оскільки напруженість між країнами через Україну знизилась.

Про це в коментарі Reuters повідомив провідний міжнародний представник Білого дому Даліп Сингх.

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«Наш намір полягав у тому, щоб діяти пропорційно і бути цілеспрямованими у нашому підході, а також показати, що у нас є можливість зазнати набагато більше втрат, якщо Росія продовжить або загострить свою поведінку. Результати були доволі близькими до тих, на які ми сподівалися», – відповів він.

Сингх додав, що санкції є всього тільки інструментом, який у цьому випадку створює важелі впливу на дипломатичний процес.

«У випадку з Росією мета цього процесу – стабільніші та більш передбачувані відносини», – уточнив Сингх.

Американські санкції проти Росії

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Автор: Яна Ставська