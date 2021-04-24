Санкції є всього тільки інструментом, який у цьому випадку створює важелі впливу на дипломатичний процес, зауважили в Білому домі.

Запроваджені проти Росії санкції США були ефективними, оскільки напруженість між країнами через Україну знизилась.

Про це в коментарі Reuters повідомив провідний міжнародний представник Білого дому Даліп Сингх.

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«Наш намір полягав у тому, щоб діяти пропорційно і бути цілеспрямованими у нашому підході, а також показати, що у нас є можливість зазнати набагато більше втрат, якщо Росія продовжить або загострить свою поведінку. Результати були доволі близькими до тих, на які ми сподівалися», – відповів він.

Сингх додав, що санкції є всього тільки інструментом, який у цьому випадку створює важелі впливу на дипломатичний процес.

«У випадку з Росією мета цього процесу – стабільніші та більш передбачувані відносини», – уточнив Сингх.

Американські санкції проти Росії

15 квітня США запровадили санкції проти 32 фізичних і юридичних осіб РФ за втручання у президентські вибори у 2020 році та інші акти дезінформації. Також обмежувальні заходи введено проти 5 осіб і 3 установ у зв'язку з окупацією Криму.

Крім того, США заявили про висилку 10 російських дипломатів, серед яких співробітники розвідки.

Агентство Bloomberg писало, що санкції можуть бути розширені на вторинний ринок рублевих облігацій, випущених російськими держбанками.

Американський президент Джо Байден пояснив, чому США 15 квітня не запровадили нові санкції проти російського газопроповоду "Північний потік-2".

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Автор: Яна Ставська