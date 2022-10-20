У Консервативній партії вважають найкращим варіантом проведення виборів в один тур.

Після заяви Ліз Трас про відхід з поста прем'єр-міністра Великобританії провели опитування, хто б міг зайняти її місце. За крісло прем'єра та лідера Консервативної міг би поборотися Борис Джонсон.

Про це свідчать дані опитування членів Консервативної партії, опубліковані на авторитетному сервісі YouGov.

Згідно з отриманими даними, більшість членів партії хочуть, щоб пост прем'єр-міністра знову зайняв Борис Джонсон, а далі колишній міністр фінансів Ріші Сунак та чинний міністр оборони Бен Уоллес. Особливо зацікавлені в поверненні Джонсона виборці Трас, а це 44% від їх числа.

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Крім того, 62% консерваторів вважає, що з роллю прем'єра найкраще впораються Джонсон, Уоллес - 62%, Сунак - 60% і лідер палати громад Пенні Мордонт - 54%.

Водночас у партії побоюються, що суспільство погано сприйме ще одні вибори, тому майже 60% наполягають на єдиному кандидаті, а половина підтримала б вибори в один тур.

У свою чергу оглядач газети The Times Стівен Суінфорд у своєму Twitter повідомив, що Борис Джонсон має намір боротися за пост прем'єр-міністра Великобританії.

"Мені повідомляють, що очікується висунення кандидатури Бориса Джонсона на пост лідера партії торі. Поки він радиться з довіреними особами, але, як кажуть, вважає, що це питання національних інтересів", - йдеться в повідомленні.

За крісло британського прем'єра також має намір боротися міністр зовнішньої торгівлі країни Кемі Бейднок.

Відставка Ліз трас з поста прем'єра Британії - що відомо

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з поста прем'єра. Причиною став секс-скандал із заступником голови консерваторів Крісом Пінчером, який чіплявся до колег по парламенту і, будучи п'яним, домагався кількох чоловіків у барі. Джонсон нібито знав про його скандальну поведінку до того, як призначив на посаду.

У передвиборній кампанії трас обіцяла забезпечити Володимиру Путіну поразка в Україні. У квітні вона виголосила доктрину нового світу.

Ліз Трас обрали новим лідером правлячої Консервативної партії 5 вересня, і замінила на посаді прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Після обрання трас Політика щодо України в країні не змінилася. У свою чергу вона обіцяла, що Лондон постачатиме ЗСУ ще більше зброї.

Нещодавно трас піддалася критиці за свої податкові ініціативи, їй довелося поміняти міністра фінансів і відмовитися від заявлених бюджетних планів. 23 вересня публікація нового проекту бюджету переполошила фінансові ринки. Популярність консерваторів впала до рекордно низьких показників за всю історію соціологічних досліджень у Британії.

18 жовтня стало відомо, що міністр оборони Великобританії Бен Уоллес і один з його заступників Джеймс хіпі підуть у відставку, якщо трас не виконає свою передвиборчу обіцянку витратити 3% ВВП на оборону до 2030 року.

20 жовтня Ліз Трас пішла у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії після всього 45 днів перебування на посаді.

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