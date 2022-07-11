Трасс наголосила, що її дії як голови МЗС Британії сприяли ізоляції Росії, запровадженню санкцій, а також вона допомогла світовій спільноті завдати болю режиму Путіна.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка вступила в перегони за крісло прем'єра, оприлюднила передвиборче відео.

46-річна дипломатка обіцяє продовжити справи Бориса Джонсона "без розгойдування". Вона підкреслила, що їй до снаги як "забезпечити поразку Путіну в Україні, так і дбати про розвиток економіки".

Трасс наголосила, що її дії як голови МЗС Британії сприяли ізоляції Росії, запровадженню санкцій, а також вона допомогла світовій спільноті завдати болю режиму Путіна.

"Як прем'єр, я керуватиму урядом, який слідує основним консервативним принципам: низьким податкам, жорсткому контролю над витратами та зростанню економіки", - додала Трасс.

Трасс хоче "витиснути" максимум із Brexit, а також стабілізувати стосунки із Північною Ірландією.

Раніше Трасс виголосила доктрину нового світу. Також Елізабет заявляла, що не можна допустити ще одних Мінських домовленостей.

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