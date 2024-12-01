За словами Міхаеля Бродського, Ізраїль воює з терором, а Україна протистоїть ядерній державі.

Ізраїль та Україна стали краще розуміти один одного за останні роки. Про це в інтерв’ю Главкому сказав посол Ізраїля в Україні Міхаель Бродський.

За його словами, війна в Ізраїлі та в Україні взаємопов’язані, проте Ізраїль воює з терором, а Україна протистоїть ядерній державі.

"Я думаю, ми стали більш спокійно ставитися один до одного. Частково це викликано тим, що і у вас, і у нас йде війна, і ми, до речі, вдячні Україні за моральну підтримку Ізраїлю та однозначне засудження терору проти нас", - зазначив дипломат.

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Водночас, за його словами, зараз і Україна, і Ізраїль зайняті кожен своєю війною, не маючи достатньо ресурсів для того, аби "надати один одному більше підтримки та допомогти вистояти":

"Коріння конфліктів та їхня суть - різні. Та й загальна ситуація різна, бо ми воюємо з терором, а Україна протистоїть ядерній державі".

Відносини України з Ізраїлем - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Ізраїль запровадив обмеження на в'їзд для українців. У відповідь Київ запроваджує свої обмеження для ізраїльських громадян. Як зазначили у посольстві України в Ізраїлі, Україна та Ізраїль мають тісні стосунки з моменту запровадження безвізової політики у 2010 році, однак останні дії Ізраїлю "погіршили ці відносини".

Також ми писали, чи отримає Україна ізраїльські Patriot. За словами посла Міхаеля Бродського, питання передачі Patriot пов'язано з тими загрозами, з якими стикається сьогодні Ізраїль.

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