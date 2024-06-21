Ізраїльським паломникам можуть ускладнити правила в'їзду якраз під Рош ха-Шана.

Ізраїль запровадив додаткові обмеження на в’їзд громадян України. У відповідь Київ запроваджує свої обмеження для ізраїльських громадян, повідомляє посольство України в Ізраїлі.

Як зазначається у повідомленні, з 1 липня громадяни країн із безвізовим режимом в'їзду в Ізраїль (Україна серед них) повинні подавати документи на отримання дозволу ETA-IL для перебування в країні на строк до 90 днів.

"Україна та Ізраїль мають тісні стосунки з моменту запровадження безвізової політики у 2010 році. Однак останні дії Ізраїлю, такі як обмеження українських біженців і відмова у в’їзді багатьом українцям, погіршили ці відносини. Остання вимога фактично припиняє дію безвізового режиму", – зазначили в українському посольстві.

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Таким чином Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього погодження в’їзду для громадян Ізраїлю. Зазначається, що це стосуватиметься зокрема і тисяч паломників з Ізраїлю, які щорічно відвідують Україну. Як саме працюватимуть ці "електронні візи", ще вирішується, кажуть у посольстві.

"Україна залишається відкритою для діалогу з Ізраїлем для обговорення та узгодження цих змін у політиці подорожей на користь обох країн", – зауважили в дипустанові.

Загроза скасування безвізу з Ізраїлем

Як писав УНІАН, це вже не перша суперечка України з Ізраїлем через негостинність ізраїльської держави до українських громадян. Влітку 2022 року українська влада вже погрожувала призупиненням безвізового режиму для громадян Ізраїлю у відповідь на таке ж рішення цієї країни, ухвалене на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як тоді розповідав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, "ізраїльське ноу-хау" помітно виділялося на тлі інших країн: жодна країна в світі не додумалася вводити візи українцям на тлі російського вторгнення, а Канада і Ірландія, навпаки, в односторонньому порядку відмовилися від віз.

"І добре, якби вони стосувалися всіх залучених у війну! Але громадяни Росії в Ізраїль в'їжджають без обмежень, громадяни Білорусі – теж, а громадянам України придумали електронні візи", – обурювався тоді український посол.

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