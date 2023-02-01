В цей же час Україна, Білорусь і Казахстан погодилися передати свою ядерну зброю Росії.

Під час розмов з американським главою Джорджем Бушем-старшим у 1992 році президент РФ Борис Єльцин назвав Україну "головним дестабілізуючим фактором".

Як йдеться у розсекречених записах Архіву нацбезпеки США, тема відносин РФ з Україною спливає практично у всіх розмовах.

Стверджується, що Єльцин прагнув вирішувати суперечки "мирним шляхом", але тут же складав казки про погрози "націоналістичних груп в парламенті". Першого президента України Леоніда Кравчука Єльцин підтримував, "розуміючи внутрішній тиск", з яким той нібито "стикався" у Верховній Раді з проукраїнськими силами.

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В одній з розмов Єльцин заявив, що Україна є "нашим головним дестабілізуючим фактором". Але запевняв Буша, що "югославського випадку в російсько-українських відносинах не буде".

Зазначається, що в той же період Україна, Казахстан і Білорусь погодилися передати всю свою ядерну зброю Росії.

Війна в Україні - хронологія

Росія зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардувань Києва, Харкова, Львова та інших великих міст.

Російські танки буквально прорвали український кордон в районі Білорусі. Багато міст потрапили під тимчасову окупацію, в тому числі частина Київської області.

У нічному зверненні, яке передувало військовій інтервенції, Путін назвав війну "спецоперацією" з денацифікації" і "демілітаризації" України.

Вже навесні розгромлені російські угруповання змушені були залишити Київську, Сумську та Чернігівську області, а у вересні - в ході контрнаступу ЗСУ - росіяни втекли з Харківської області.

Західні ЗМІ писали, що Путін хотів взяти Київ за два дні, потім - за кілька місяців, але Росія недооцінила ЗСУ.

На звільнених територіях правоохоронці фіксують факти вчинення Росією військових злочинів: тортури цивільних, жорстокі вбивства місцевих мешканців, у тому числі дітей; досі знаходять масові поховання.

Наразі жорстокі бої тривають на Донецькому напрямку. Є ризик повторного наступу ЗС РФ з Білорусі.

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