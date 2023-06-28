Крах Росії неминучий: що робити з державою, де ядерну зброю ніхто не контролює

Незавершений заколот бандитів з ПВК "Вагнер" в Росії дозволив пильніше роздивитись, яким колосом на глиняних ногах є російська держава. І в контексті слабкої влади в Кремлі є одне питання, яке має дуже хвилювати геополітичних гравців – ядерний арсенал та контроль за ним.

Величезний арсенал ядерної зброї, яким володіє Росія, дозволяє Кремлю постійно погрожувати світові її застосуванням. Цей шантаж був задіяний ще до повномасштабного вторгнення в Україну, і, схоже, увесь час російської агресії впливає на рішення Заходу щодо підтримки Києва у протистоянні з Москвою. Виглядає це, приблизно, так: якщо ми якось сильніше натиснемо на Росію, надаючи Україні далекобійну зброю, літаки чи арештовані російські активи для відбудови, це може спровокувати російського диктатора Володимира Путіна до ще більшої ескалації.

Та насправді скидається на те, що, за реального бажання, ніщо йому не завадить і без якихось "провокацій". Принаймні, якщо брати до уваги, що для вторгнення в Україну привід (абсолютно безглуздий) знайшовся.

Страх більшої ескалації та стримування України

Події 23-24 червня - заколот з боку ПВК "Вагнер" та її ватажка Євгена Пригожина з "кидком" на Москву – продемонстрували, що "червона кнопка" взагалі може опинитись в руках у будь-якого зека. Олії у вогонь додав і сумнозвісний заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв, який заявив, що російська влада "не дозволить подіям піти за сценарієм, щоб ядерна зброя опинилася у бандитів, хоч би як цього хотілося божевільним злочинцям".

Інформація про те, що найманці Пригожина можуть захопити склади з ядерною зброєю у Воронезькій області не підтвердилася. І, за даними CNN, США не побачили змін у ядерній позиції Росії.

Однак не дивно, що країни G7 занепокоїлися. Зокрема, з приводу того, як ослаблення контролю Володимира Путіна над силами безпеки і збройними силами може вплинути на стабільність держави, а також на ризики для ядерних запасів РФ. Видання Financial Times, з посиланням на проінформовані джерела, повідомило, що дискусії між чиновниками G7 протягом 23-24 червня включали потенційну перспективу отримання ПВК "Вагнер" контролю над ядерною зброєю.

При цьому, розмови з приводу можливих негативних наслідків заколоту проти путінського режиму вчергове показали, що на Заході немає єдності щодо кінцевої мети підтримки України в боротьбі з російською агресією.

Так, прихильники відправки в Україну більш ефективних систем озброєнь (таких як артилерія дальнього радіусу дії ATACMS) в Конгресі США заявили, що, на їхню думку, ситуація з ПВК "Вагнер" може перешкодити зусиллям на переконання адміністрації Байдена, яка побоюється дестабілізації Росії. США навіть проінструктували своїх дипломатів не коментувати збройний заколот Пригожина, щоб не створювати враження, що США якимось чином причетні до кризи і призвести до ескалації.

В цьому контексті також не дивно, що на Заході обговорювали потребу стримати Україну, щоб вона не скористалась вдалим моментом для нападу на російську територію.

Неконтрольований безумець

Причина такої поведінки доволі проста: Захід переоцінює стійкість путінського режиму в рази і боїться неконтрольованого розвалу системи з найбільшим ядерним арсеналом у світі. Проте всі перестороги Заходу, "щоб не провокувати", схоже, нічого не варті. Адже в Росії вже відбуваються непередбачувані процеси.

"Росія має ядерну зброю. Цей аргумент вона постійно використовує, як засіб шантажу. Я точно можу сказати, що це не рішення Пригожина, зупинити, скажімо так, цей похід на Москву. Це рішення зовсім інших людей, з ким вони (ПВК "Вагнер") консультувалися, як це все відбувалося. Ми не знаємо, поки що, які перемовини проходили і хто давав вказівку… Але люди, які безпосередньо брали у цьому участь, знаходяться в Кремлі", - зазначив в ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За його словами, у будь-якому разі весь світ побачив, що "Росії як керованої країни не існує, це дуже небезпечна територія".

Політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що "марш справедливості" Пригожина був репетицією, підготовкою до усунення Путіна від влади. При цьому, на його думку, навіть найманці ПВК "Вагнер" мають більш відповідальну позицію щодо ядерного питання, ніж російський диктатор: "У всіх своїх виступах Пригожин обов'язково вставляв яскравий кусок, що ні в якому разі не можна застосовувати ядерну зброю".

З ним погоджується народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв: "Сам Пригожин неодноразово виступав категорично проти використання ядерної зброї". При цьому, за його словами, заколот Пригожина свідчить: частина російських еліт його руками намагається позбавити Путіна ядерної кнопки.

"Намагання зняти Шойгу та поставити під свій контроль Міноборони РФ – саме про це. Адже, в кінцевому підсумку, саме керівництво Міноборони буде приймати рішення, чи виконувати наказ Путіна про застосування ядерної зброї", - вважає він.

Підготуватись до падіння РФ

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, події 23-24 червня в Росії показали, як сила й авторитет Путіна скорочуються, а сама Росія входить в складну турбулентність.

"Але Пригожин просто перший, хто наважився. Я не сумніваюсь, що інші, так чи інакше, підуть за ним", - зазначив він в інтерв'ю CNN.

На жаль, в цій ситуації ядерні погрози – остання зброя, яка залишається в арсеналі російського диктатора Володимира Путіна.

"Страх перед ядерною зброєю - це останній аргумент Путіна... він вичерпав всі інші аргументи. Захід зробить велику помилку, якщо вирішить зіграти з Путіним у гру страху перед ядерною зброєю", - сказав очільник МЗС України.

Своєю чергою дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара зазначає, що вся політкоректність Заходу й заяви про відсутність намірів зміни путінського режиму Путіна геть не вразили. Світ нарешті отримав натяк, що потрібно мати план на випадок громадянської війни та розвалу Росії.

"Росія надовго залишиться нестабільним й непередбачуваним суб’єктом, який балансує на межі. Але зростає роль України, як захисника. Отже, захиснику потрібна більша підтримка для боротьби за власний суверенітет і територіальну цілісність", - вважає він.

За словами заступника директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайла Самуся, Україні варто використати пригожинське шоу в інформаційній боротьбі. Треба звертати увагу партнерів на те, що Росія вже є failed state з усіма відповідними ознаками, що російське керівництво не контролює силові структури, а вони, своєю чергою, не готові захищати путінський режим, що Росія дійсно може почати руйнуватися в будь-який момент.

"Тому Україні варто мати власний план, як нам реалізувати crisis management в Росії. А Заходу варто перестати боятися будь-яких "червоних ліній". Відтак, по-перше, негайно запросити Україну до НАТО. По-друге, надати Україні будь-яку зброю (включно з далекобійними ракетами більше ніж 1000 км). По-третє, розпочати спільну роботу з Україною стосовно конкретного алгоритму дій з crisis management в Росії, коли та почне рухатися у напрямку саморуйнації", - зазначає він.

Ще півтора року тому багато хто вважав, що російська армія – друга у світі, Володимир Путін – сильний лідер своєї держави, а сама вона – великий геополітичний гравець. І хоча Кремль все ще продовжує заохочувати саме таке сприйняття світом Росії, маски потроху спадають.

"Сильний лідер", отримавши кризову ситуацію, спочатку гучно погрожував заколотникам, потім сів на літак і втік у невідомому напрямку, а далі уклав з заколотниками угоду, усе їм пробачив і закрив кримінальні справи, нагородив силовиків за "протидію" заколотникам, а пропаганда пояснила народонаселенню, що "все іде за планом". Можливо, після усього цього світові не варто намагатися зберегти Путіну "лице", піддаючись на ядерний шантаж? Може, страх, що він натисне кнопку не раціональний? Адже складається враження, що набагато страшніше не те, що Путін, загнаний у кут, знову дістане свій ядерний козир, а те, що він запросто може лишити російський ядерний арсенал купці різних "приватних армій".

Тетяна Урбанська