На питання про події в Росії американські дипломати повинні були тільки відповідати, що США стежать за ситуацією.

Держсекретар США Тоні Блінкен в п'ятницю ввечері направив всім американським дипломатам термінову телеграму, в якій заборонив коментувати збройний заколот ПВК "Вагнер" в Росії.

"Телеграма продемонструвала рівень тривоги адміністрації Байдена з приводу подій в Росії і те, наскільки важливо для Білого дому і Держдепартаменту контролювати повідомлення про ситуацію публічно і в приватному порядку", - повідомляє Axios.

За словами офіційних осіб США, в телеграмі Блінкен наказав всьому персоналу Держдепартаменту ні з ким не обговорювати ситуацію в Росії. На питання іноземних урядів про події в Росії американські дипломати повинні були тільки відповідати, що США стежать за ситуацією.

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Один з чиновників зазначив, що у тих, хто отримав телеграму, склалося враження, що вона була відправлена для того, щоб "переконатися, що жоден американський дипломат не сказав нічого, що могло б створити враження, що США якимось чином причетні до кризи".

Інший чиновник сказав, що на момент відправки телеграми ситуація в Росії була дуже неясною, і очевидно Блінкен хотів, щоб офіційні особи США зберігали мовчання, поки не з'являться більш докладні відомості про ситуацію.

Сам Блінкен в декількох інтерв'ю говорив, що криза була внутрішньою проблемою Росії, і США жодним чином не були залучені в неї.

Збройний заколот ПВК "Вагнер" у Росії - реакція США

Після початку збройного заколоту Пригожина в Білому домі заявили, що США стежать за ситуацією і збираються проконсультуватися з союзниками з цього питання.

Президент США Джо Байден 26 червня, коментуючи події в Росії, підкреслив, що Штати та їхні союзники не причетні до бунту "вагнерівців".

Як повідомляв CNN, в американській розвідці очікували, що марш Пригожина на Москву зустріне набагато більший опір і буде "набагато більш кривавим, ніж був".

Спікер Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 26 червня знову заявив, що США абсолютно непричетні до бунту Пригожина. Кірбі також зазначив, що Сполученим Штатам не відомі параметри угоди між Путіним і ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Також вони не знають, де зараз знаходиться Пригожин і велика частина його військ.

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