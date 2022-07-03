Зараз в НАТО не бачать ознак, які викликали б побоювання щодо можливого вторгнення Росії в Молдову.

На п'ятому місяці військового вторгнення в Україну Росія намагається дестабілізувати Молдову, але у неї немає військового потенціалу, щоб висадитися в Придністров'ї.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє Moldova 1.

Джоане зазначив, що зараз в НАТО не бачать ознак, які викликали б побоювання щодо можливого вторгнення Росії в Молдову.

"У Російської Федерації немає військового потенціалу, а є елементи тиску, дестабілізації, заяв і погроз Дмитра Медведєва", – заявив заступник генсека НАТО.

Війна в Україні та ситуація в Молдові:

14 квітня 2022 року влада Молдови звинуватила російську армію в спробі вербування молдавських громадян. Заява пролунала через кілька днів після того, як британська військова розвідка повідомила, що Москва намагалася поповнити свої сили в Україні, вербуючи людей в Придністров'ї.

22 квітня 2022 року у РФ заявили, що під час "другого етапу" війни російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму, і контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід в Придністров'я, де відзначають факти утиску російськомовного населення".

25 квітня спецслужби РФ організували провокацію з вибухами в столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки".

26 квітня влада Молдови заявила про те, що не блокуватимуть Придністров'я і виступає за мирне врегулювання ситуації. За словами президента Майї Санду, ескалація в Придністров'ї викликана "провоєнними" силами всередині регіону, зацікавленими в дестабілізації безпеки. "Це робить регіон вразливим і створює ризики для Молдови. Засуджуємо будь-які провокації та спроби залучити втягнути Молдову в дії, які можуть поставити під загрозу мир в країні", - заявила вона.

Разом з тим ніяких переговорів з російським президентом Володимиром Путіним Санду проводити не планує.

26 квітня 2022 року стало відомо про те, що війська Російської Федерації готуються здійснити ракетний удар по придністровському регіону і звинуватити в цьому Україну.

27 квітня 2022 року президент Молдови Майя Санду визнавши, що Молдова не має боєздатної армії. Глава держави підкреслила, що Молдова повинна докласти всіх зусиль для створення професійної та сучасної армії.

27 червня 2022 року президент Молдови Майя Санду заявила, що поки не бачить неминучих загроз для України з боку Придністров'я, де знаходяться російські війська.

Того ж дня, 27 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що можлива атака з боку Придністров'я, на території якого перебувають російські військові, буде ляпасом, на який Україна відповість ударом.

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