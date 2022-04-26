Зокрема, жителям Придністров'я розсилаються відповідні фейкові повідомлення начеб-то від імені СБУ, але українська сторона заявляє, що не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій.

Війська Російської Федерації готуються здійснити ракетний удар по Придністровському регіону.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, жителі невизнаної "Придністровської молдавської республіки" отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про "ракетний та артилерійський" удар по території "ПМР".

У цьому зв'язку наводиться цитата з фейкового повідомлення: "Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки".

При цьому, ці повідомлення активно висвітлюються російськими пропагандистськими інформаційними ресурсами.

"Зазначаємо: держава Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій", - наголошується у повідомленні.

"Подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території "ПМР", є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови", - заявили у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 25 квітня спецслужби Російської Федерації організували провокацію з вибухами у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР), де прогриміла серія вибухів.

Раніше в РФ заявили, що під час другого етапу спецоперації російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор у Крим, та контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відмічаються факти утисків російськомовного населення".

Міністерство закордонних справ України засуджує спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у війну, розв'язану Росією проти України.

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