Війська Російської Федерації готуються здійснити ракетний удар по Придністровському регіону.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, жителі невизнаної "Придністровської молдавської республіки" отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про "ракетний та артилерійський" удар по території "ПМР".
У цьому зв'язку наводиться цитата з фейкового повідомлення: "Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки".
При цьому, ці повідомлення активно висвітлюються російськими пропагандистськими інформаційними ресурсами.
"Зазначаємо: держава Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій", - наголошується у повідомленні.
"Подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території "ПМР", є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови", - заявили у розвідці.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 25 квітня спецслужби Російської Федерації організували провокацію з вибухами у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР), де прогриміла серія вибухів.
Раніше в РФ заявили, що під час другого етапу спецоперації російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор у Крим, та контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відмічаються факти утисків російськомовного населення".
Міністерство закордонних справ України засуджує спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у війну, розв'язану Росією проти України.