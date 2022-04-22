Росія під час "другої фази" війни проти України планує повністю окупувати Донбас і південь України.
Про це заявив заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннєкаєв, передає ТАСС.
За його словами, контроль над Донбасом дозволить створити сухопутний коридор в окупований Крим і "впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ".
Контроль над півднем України дасть Росії ще один вихід до Придністров'я (окупована РФ частина Молдови, - УНІАН), де нібито "відзначаються факти утиску російськомовного населення".
Нагадаємо, раніше голова міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про "наступну фазу спецоперації в Україні". За словами Лаврова, метою повномасштабного вторгнення РФ в Україну було "повне звільнення Донецької та Луганської республік".
В Офісі президента відзначили, що заява російської сторони про другу фазу "спецоперації" в Україні, це те ж саме, що слова "візьмемо Київ за 72 години". Українцям все одно, у якій фазі протистояння знищувати противників, які не вміють воювати, додав Михайло Подоляк.
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