Молдова заявила, що Росія займається вербуванням молдавських громадян.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Так, влада Молдови звинуватила російську армію в спробі вербування молдавських громадян.
"Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, для наших сімей. Такі речі дуже небезпечні, і їх необхідно зупинити", - заявив Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.
Він не повідомив подробиць, але сказав, що представники МЗС Молдови регулярно зустрічаються з послом Росії і що позиція Молдови з цього питання гранично ясна.
Заява прозвучала через кілька днів після того, як британська військова розвідка повідомила, що Москва намагалася поповнити свої сили в Україні, вербуючи людей в Придністров'ї.
Також заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія збирає війська в декількох районах, включаючи Придністров'я, для подальшої ескалації в Україні.
Минулого місяця Молдова заявила, що стежить за ситуацією в Придністров'ї, де базуються приблизно 1500 російських військовослужбовців, але не помітила істотних змін з тої пори, як 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
У Придністров'ї заперечували, що Росія веде будь-які військові приготування на цій території.
Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська в Придністров'ї (окупована росіянами територія Молдови) проводять передислокацію, що в майбутньому може становити загрозу Україні.
У Генштабі ЗСУ не виключали використання території Придністров'я для підтримки наступу на Південнобузькому напрямку.
Крім того, у Придністров'ї осіб, які мають російське громадянство, агітують брати участь у бойових діях в Україні.