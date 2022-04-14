Раніше стало відомо, що Москва намагалася поповнити свої сили в Україні, вербуючи людей в Придністров'ї.

Молдова заявила, що Росія займається вербуванням молдавських громадян.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, влада Молдови звинуватила російську армію в спробі вербування молдавських громадян.

"Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, для наших сімей. Такі речі дуже небезпечні, і їх необхідно зупинити", - заявив Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

Він не повідомив подробиць, але сказав, що представники МЗС Молдови регулярно зустрічаються з послом Росії і що позиція Молдови з цього питання гранично ясна.

Заява прозвучала через кілька днів після того, як британська військова розвідка повідомила, що Москва намагалася поповнити свої сили в Україні, вербуючи людей в Придністров'ї.

Також заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія збирає війська в декількох районах, включаючи Придністров'я, для подальшої ескалації в Україні.

Минулого місяця Молдова заявила, що стежить за ситуацією в Придністров'ї, де базуються приблизно 1500 російських військовослужбовців, але не помітила істотних змін з тої пори, як 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У Придністров'ї заперечували, що Росія веде будь-які військові приготування на цій території.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська в Придністров'ї (окупована росіянами територія Молдови) проводять передислокацію, що в майбутньому може становити загрозу Україні.

У Генштабі ЗСУ не виключали використання території Придністров'я для підтримки наступу на Південнобузькому напрямку.

Крім того, у Придністров'ї осіб, які мають російське громадянство, агітують брати участь у бойових діях в Україні.

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