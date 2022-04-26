Молдова підвищує рівень готовності і посилює безпеку державних установ.

Ескалація у Придністров’ї походить від "провоєнних" сил усередині регіону, зацікавлених у дестабілізації безпеки.

Про це на брифінгу за результатами засідання Радбезу заявила президентка Молдови Майя Санду, пише TV8VD.

"Наш аналіз говорить про те, що є напруженість між різними силами всередині Придністров'я, які зацікавлені в дестабілізації ситуації. Це робить регіон уразливим та створює ризики для Молдови. Засуджуємо будь-які провокації та спроби залучити Молдову до дій, які можуть поставити під загрозу мир у країні", - цитує слова президентки NewsMaker.

Влада Молдови не блокуватиме Придністров’я, а виступає за мирне врегулювання ситуації. Разом з тим ніяких перегорів з Путіним Санду проводити не планує.

Молдова підвищує рівень готовності і посилює безпеку державних установ.

Вибухи у Придністров'ї: що відомо

25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора.

Українська розвідка опублікувала документ, що свідчить про причетність російських спецслужб до організації вибухів у Тирасполі.

За задумом авторів, інциденти мають виправдати війну на території України, чи залучити "ПМР" до бойових дій. Або в якості території з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію, вважають розвідники.

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