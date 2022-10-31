У РФ наголосили, що не виходять з угод щодо експорту українсько зерна, а "призупиняють їхню дію".

Росія призупиняє рух "зерновим коридором", яким експортується зерно з України, та не надає гарантій безпеки судам на цьому маршруті.

Про це заявило Міністерство оборони РФ.

"До прояснення ситуації навколо вчиненої Україною 29 жовтня ц.р. терористичної акції проти бойових кораблів і цивільних суден у м. Севастополь, рух коридором безпеки, визначеним "Чорноморською ініціативою", призупинено", – йдеться у повідомленні.

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У російському відомстві наголосили, що Росія не виходить з угод щодо експорту українсько зерна, а "призупиняє їхню дію". Там також відмовилися гарантувати безпеку судів, які йтимуть гуманітарним коридором.

"Рух суден коридором безпеки є неприпустимим, оскільки українське керівництво та командування ЗСУ використовують його для ведення бойових дій проти Російської Федерації. В умовах, які складаються, не може бути й мови про гарантії безпеки будь-якого об'єкта на зазначеному напрямку до прийняття українською стороною додаткових зобов'язань не використовувати цей маршрут у військових цілях", – зазначили в російському Міноборони.

Вихід Росії з "зернової угоди": головні подробиці

Росія заявила про вихід із так званої "зернової угоди" 29 жовтня 2022 року. Це рішення в РФ пов'язали з атакою на кораблі Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.

Російський опозиціонер Геннадій Гудков вважає, що РФ заявила про вихід із "зернової угоди" через те, що президент РФ Володимир Путін образився за свій потоплений Чорноморський флот. За його словами, тепер активними учасниками угоди повинні стати Туреччина з Великою Британією.

Пізніше стало відомо, що Франція разом з колегами в ЄС опрацьовують сухопутний маршрут для експорту українського зерна. За словами міністра сільського господарства Франції Марка Фено, сухопутний коридор може проходити через Румунію і Польщу.

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