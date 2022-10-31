Сухопутний коридор може проходити через Румунію та Польщу.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Франція разом з колегами в ЄС опрацьовують сухопутний маршрут для експорту українського зерна.

Про це повідомляє France24.

За словами міністра сільського господарства Франції Марка Фено, сухопутний коридор може проходити через Румунію і Польщу.

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"В рамках ЄС я часто спілкуюся з колегами в ЄС, особливо з німецьким колегою, ми намагаємося з'ясувати, якщо цей маршрут більше не може проходити через Чорне море, то чи може він проходити по землі... зокрема, вивчаємо наземні маршрути через Румунію і Польщу", - сказав він.

Війна в Україні та "зерновий коридор":

Для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції 22 липня 2022 року у Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Угода передбачала 120 днів для вивезення українського зерна з можливістю пролонгації терміну дії.

Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

29 жовтня 2022 року Росія заявити про вихід із зернової угоди після "нападів" на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

За угодою Москва гарантувала безпечний прохід суден із зерновими вантажами з раніше заблокованих чорноморських портів. Призупинення торкнулося відразу 218 суден. З них 95 вже покинули свої порти, 101 чекали збору зерна і 22 були завантажені та чекали на відплиття.

Україна очікує реакції від Туреччини та ООН щодо заяви Російської Федерації про вихід з "зернової ініціативи".

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