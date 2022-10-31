У понеділок, 31 жовтня, після виходу Росії з угоди, яка дозволяла провозити мільйони тонн зерна через південну Україну, виросли ф'ючерси на пшеницю і кукурудзу, що торгуються в Чикаго.
Про це повідомляє Financial Times.
Контракти на пшеницю на Чиказькій товарній біржі виросли на 5,5% до $8,70 за бушель в понеділок, 31 жовтня, вранці після досягнення максимуму близько $8,93 за бушель. Контракти на кукурудзу зросли на 2,4% до $ 6,97 за бушель.
Експерти попереджали, що вихід Росії з угоди вдарить по бідних країнах, а Міжнародний Комітет порятунку заявив, що це матиме "катастрофічні наслідки" для поставок продовольства.
Війна в Україні та "зерновий коридор"
Для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції 22 липня 2022 року у Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Угода передбачала 120 днів для вивезення українського зерна з можливістю пролонгації терміну дії.
Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.
29 жовтня 2022 року Росія заявила про вихід із зернової угоди після "нападів" на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.
За угодою Москва гарантувала безпечний прохід суден із зерновими вантажами з раніше заблокованих чорноморських портів. Призупинення торкнулося відразу 218 суден. З них 95 вже залишили свої порти, 101 чекали збору зерна і 22 були завантажені та чекали відплиття.
Україна очікує реакції від Туреччини та ООН щодо заяви Російської Федерації про вихід з "зернової ініціативи".