Найбільш активно торгуються контракти на пшеницю на Чиказькій товарній біржі зросли на 5,5%.

У понеділок, 31 жовтня, після виходу Росії з угоди, яка дозволяла провозити мільйони тонн зерна через південну Україну, виросли ф'ючерси на пшеницю і кукурудзу, що торгуються в Чикаго.

Про це повідомляє Financial Times.

Контракти на пшеницю на Чиказькій товарній біржі виросли на 5,5% до $8,70 за бушель в понеділок, 31 жовтня, вранці після досягнення максимуму близько $8,93 за бушель. Контракти на кукурудзу зросли на 2,4% до $ 6,97 за бушель.

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Експерти попереджали, що вихід Росії з угоди вдарить по бідних країнах, а Міжнародний Комітет порятунку заявив, що це матиме "катастрофічні наслідки" для поставок продовольства.

Війна в Україні та "зерновий коридор"

Для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції 22 липня 2022 року у Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Угода передбачала 120 днів для вивезення українського зерна з можливістю пролонгації терміну дії.

Перше з початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством вийшло з Одеси 1 серпня.

29 жовтня 2022 року Росія заявила про вихід із зернової угоди після "нападів" на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

За угодою Москва гарантувала безпечний прохід суден із зерновими вантажами з раніше заблокованих чорноморських портів. Призупинення торкнулося відразу 218 суден. З них 95 вже залишили свої порти, 101 чекали збору зерна і 22 були завантажені та чекали відплиття.

Україна очікує реакції від Туреччини та ООН щодо заяви Російської Федерації про вихід з "зернової ініціативи".

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